Primarul Ciucu despre lipsa căldurii: Dacă e nevoie, îmi cer eu scuze

Întrebat despre cauza lipsei căldurii și apei calde din Capitală, primarul a răspuns că există o avarie la CET-Sud, care aparține de Ministerul Energiei și Elcen.

„Această avarie are deja mai bine de o săptămână”, a declarat Ciucu.

Edilul a explicat că, în fiecare an, în condiții de ger, există o soluție prin care un șir de pompe de la CET-Sud la Elcen era pus în funcțiune.

Referitor la solicitarea Termoenergetica de a pune în funcție acest sistem, primarul a spus că Elcen a refuzat din motive tehnice.

„Din păcate, dacă ar da drumul la acel CAF - cazan de apă fierbinte - ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o avarie mult mai largă în București", a explicat Ciucu.

Întrebat de ce nu se activează acest cazan, primarul a răspuns că pentru prima dată s-a luat decizia de către experți că riscul este prea mare.

„S-a explicat că, din cauza perioadei în care se aduce foarte multă apă de adaos, o apă foarte dură, care afectează instalațiile cazan, pot exploda. Și pot apărea inclusiv accidente de muncă”, a declarat Ciucu.

Referitor la vechimea infrastructurii, edilul a spus că este vorba despre instalații executate în anii 40-50, 60-70.

„Singurul CET modernizat din București este CET Vest, de aceea în Drumul Taberei, Militari, în zona de vest nu sunt astfel de probleme”, a adăugat primarul.

Întrebat ce soluție s-a găsit, Ciucu a răspuns că specialiștii au decis să introducă în rețea mai mult agent termic din CET Vest. „Să se împingă printr-un debit mai bun și o presiune mai bună dinspre vest și să ajungă și în acea parte", a explicat primarul.

„Sistemul are o inerție. El trebuie să se îmbunătățească în fiecare zi”, a adăugat Ciucu. Întrebat despre alternativă, primarul a răspuns: „Alternativa, după cât mi s-a explicat, este că ar putea exploda acel cazan. Ceea ce ar crea o situație mult mai gravă pe parcursul întregii ierni”.

Referitor la disconfortul cetățenilor, Ciucu a declarat: „Îmi pare extrem de rău. Dacă e nevoie, îmi cer eu scuze, care de-abia am venit în mandat pentru o infrastructură veche, care n-a fost renovată de ani de zile”. Întrebat despre situația concretă din blocuri, primarul a răspuns: „În loc să fie înghețate efectiv caloriferele sau apă, apa este călâie, iar temperatura este mai jos".

Referitor la soluțiile pe termen lung, edilul a răspuns că Ministerul Energiei a alocat bani prin Fondul de Modernizare pentru ca aceste CET-uri să fie retehnologizate. „Să aducă tehnologie din anul 2026, se va întâmpla în câțiva ani de zile, pentru că acum se lucrează la proiectare, după care execuție”, a declarat Ciucu.

Întrebat despre rețelele primare, primarul a răspuns: „Noi, Primăria Capitalei, vom continua să înlocuim rețelele, rețeaua primară, în special în Sectorul 4”.

Întrebat câte din cele 3.000 de clădiri au apă călduță și câte nu au nimic, Ciucu a răspuns: „Nu pot să vă zic acest lucru pentru că nu-l cunosc. Situația a fost dinamică, ea s-a îmbunătățit pe parcurs”. Întrebat dacă situația va persista până la sfârșitul iernii pentru cei fără apă caldă deloc, primarul a spus: „Să sperăm că nu, pentru că eu am cerut ca în fiecare săptămână, la fiecare două, trei zile, Termoenergetica să se regleze cu ELCEN-ul și să se găsească soluții de optimizare”.

Referitor la un termen concret de rezolvare, edilul a afirmat: „Nu există un răspuns concret. Este o infrastructură din anii 60, cu o infrastructură foarte proastă termoenergetică. Ce să vă zic mai mult? Dacă aș avea un răspuns mai clar, l-aș da”.

Întrebat dacă are încredere în bunele intenții ale specialiștilor cu care colaborează și dacă cineva îl sabotează, Ciucu a răspuns: „Nu am niciun fel de dovadă. Eu plec de la prezumția de responsabilitate și de bună credință”. Criză permanentă a sistemelor publice

Referitor la caracterizarea situației ca fiind o criză, primarul a declarat: „Din păcate, trăim într-o criză permanentă a mai multor sisteme publice. O criză e ceva trecător, prin definiția ei. Dar noi acum simțim, din lipsa acțiunii și a performanței administrative, că s-au adunat aceste probleme și va trebui să le rezolv”.

„Este o situație foarte neplăcută”, a conchis primarul general.

(sursa: Mediafax)