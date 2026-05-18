Ciucu, despre consultările de la Cotroceni: Nu PSD, nu AUR. Cine a generat criza, să o rezolve

Întrebat, luni seara, la Digi 24, cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări de la Palatul Cotroceni, Ciucu a spus că „dacă mergem numai așa... nu mai mergem”.

„Mergem, dar să mergem așa... ca să vedem de unde veni... Noi nu ne schimbăm poziția. Cine a generat această criză să o rezolve”, a spus Ciucu.

El afirmă că nu vede rostul unei noi runde de negocieri „ca să se întâmpe la fel”.

„Să vină președintele să ne propună pe cineva, să propună PSD-ul. Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem?”, a mai spus Ciucu.

El precizează că PNL nu își schimbă poziția: „Nu PSD, nu AUR”.

„Să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. (...) De fiecare dată, înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplu buzunarul, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan”, mai spune Ciucu.

Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus că președintele Nicușor Dan i-a întrebat, luni, pe liberalii prezenți la Cotroceni ce părere au despre un tehnocrat. Despre PSD, Ciucu a spus că e „un partid laș”, care „trage și fuge”.

„Ne-a întrebat (Nicușor Dan - n.r.) cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am spus că proastă. Proastă pentru că un guvern tehnocrat cu miniștri PSD sau coordonat de PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta, când a fost Dacian Cioloș premier, în aceleași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci. Și nu avem încredere într-o astfel de formulă împreună cu PSD”, a spus Ciucu, atunci când a fost întrebat, la Digi 24, ce le-a spus Nicușor Dan liberalilor.

Ciucu a mai spus că nu vede cum paridul său, PNL, să semneze un nou protocol de coaliție, susținând un tehnocrat.

Întrebat despre numele Deliei Velculescu, Ciprian Ciucu a spus că i se pare „o persoană absolut decentă”, dar nu o cunoaște.

„Când te duci într-un nou job atât de complex, îți iau câteva luni bune să te pui la punct, că sunt reforme are sunt în curs. Partidele le știu foarte bine. PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni. Așa că, din punctul nostru de vedere, și i-am spus și domnuli președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. (...) Domnul Grindeanu ar trebui să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. Pentru că au fugit o dată, au fugit când și Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan, cu doar 15% în Parlament, și-a asumat guvernarea, au fugit de răspundere și în stilul lor foarte característic, laș de fiecare dată, la greu, dau și fug”, a spus Ciucu.

Chiar dacă îi recomandă lui Nicușor Dan să îl invite pe Sorin Grindeanu să formeze Guvernul, Ciucu spune că PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD.

(sursa: Mediafax)