x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Jannik Sinner își consolidează poziția de lider în clasamentul ATP

Jannik Sinner își consolidează poziția de lider în clasamentul ATP

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   23:30
Jannik Sinner își consolidează poziția de lider în clasamentul ATP
Hepta/Sinner se distanțează în fruntea ierarhiei mondiale ATP

 Tenismanul italian Jannik Sinner şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la turneul ATP 1.000 de la Roma.

Sinner are acum aproape 3.000 de puncte în plus faţă de rivalul său spaniol Carlos Alcaraz, accidentat, care va rata şi turneul de la Roland Garros.

Alcaraz nu este în pericol să piardă poziţia a doua, având peste 6.000 de puncte în plus faţă de germanul Alexander Zverev, care completează podiumul.

Rusul Daniil Medvedev, semifinalist la Foro Italico, a făcut un salt de două locuri şi se află pe 7.

Norvegianul Casper Ruud, finalist la Roma, a reuşit să urce opt locuri şi este acum pe 17.

Cel mai bine clasat român la simplu, Filip Cristian Jianu, a urcat patru poziţii faţă de acum două săptămâni, fiind acum pe 268.

Bogdan Pavel rămâne cel mai bine clasat român la dublu, pe 130.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Jannik Sinner poziţie lider clasament atp
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri