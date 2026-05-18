Jannik Sinner își consolidează poziția de lider în clasamentul ATP

Sinner are acum aproape 3.000 de puncte în plus faţă de rivalul său spaniol Carlos Alcaraz, accidentat, care va rata şi turneul de la Roland Garros.



Alcaraz nu este în pericol să piardă poziţia a doua, având peste 6.000 de puncte în plus faţă de germanul Alexander Zverev, care completează podiumul.



Rusul Daniil Medvedev, semifinalist la Foro Italico, a făcut un salt de două locuri şi se află pe 7.



Norvegianul Casper Ruud, finalist la Roma, a reuşit să urce opt locuri şi este acum pe 17.



Cel mai bine clasat român la simplu, Filip Cristian Jianu, a urcat patru poziţii faţă de acum două săptămâni, fiind acum pe 268.



Bogdan Pavel rămâne cel mai bine clasat român la dublu, pe 130.