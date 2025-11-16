Clienții Revolut, vizați de escroci: schema cu telefonul prin care poți pierde toți banii

În plin sezon de cumpărături online și în contextul campaniilor de Black Friday, atacatorii folosesc tot mai des apeluri telefonice falsificate (spoofing) pentru a păcăli victimele, scrie Agerpres.

Potrivit DNSC, infractorii se dau drept reprezentanți Revolut, angajați ai unei bănci ori ai unei instituții publice și încearcă să convingă utilizatorii să confirme tranzacții inventate, să transfere bani într-un presupus „cont sigur” sau să divulge date extrem de sensibile — coduri PIN, parole, date de autentificare sau informații personale.

Pentru a părea credibili, fraudatorii sună de pe numere care imită perfect datele de contact oficiale, uneori chiar cu prefix românesc, și folosesc un ton autoritar sau alarmist pentru a presa victima. Unii dintre ei se prezintă explicit drept angajați ai departamentului de suport Revolut.

Revolut: „Vă vom apela doar prin aplicația securizată”

Platforma fintech transmite un mesaj ferm: compania nu sună niciodată utilizatorii direct, decât dacă aceștia au solicitat anterior un apel prin chat-ul securizat din aplicație. Așadar, orice apel primit pe telefon, fără o programare prealabilă, trebuie tratat ca tentativă de fraudă — indiferent ce număr apare pe ecran.

Revolut subliniază și că nu va cere niciodată:

transferul banilor într-un așa-zis „safe account” Citește pe Antena3.ro Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat

efectuarea unei plăți

ignorarea avertismentelor afișate în aplicație

transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP sau a oricăror date personale

Cum recunoști un apel fals

Specialiștii DNSC spun că există câteva semne clare care trădează un spoofing:

apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicația Revolut;

sunetul apare neașteptat, fără solicitare prealabilă;

apelantul nu vorbește fluent româna sau adoptă un ton agresiv;

este invocată o tranzacție necunoscută;

ți se cere să trimiți bani, să oferi date sau să instalezi programe suspecte.

Autentificarea în aplicație înaintea oricărui apel inițiat de Revolut elimină posibilitatea intervenției unui fraudator.

Ce trebuie să faci dacă primești un apel suspect

Revolut și DNSC recomandă utilizatorilor:

Închide imediat apelul. Verifică în aplicație (în chat) dacă Revolut a încercat să te contacteze. Raportează incidentul în aplicație și autorităților (ANCOM, DNSC, Poliția Română). Nu trimite bani și nu divulga nicio informație personală.

Potrivit datelor Revolut, în 2024 sistemele automate și echipa antifraudă au reușit să blocheze tentative de fraudă în valoare de peste 600 milioane de lire sterline. Chiar și așa, metodele de spoofing sunt în creștere accelerată, iar utilizatorii sunt îndemnați să rămână vigilenți.