Cum au oprit teroriștii curentul în Berlin: atacul Vulkangruppe și lecțiile pentru securitatea energetică

Berlin, lovit de un blackout provocat de extremiști de stânga. Terorism „ecologist” în inima Germaniei

Un atac asupra infrastructurii energetice a lăsat zeci de mii de oameni fără curent, în plină iarnă. Autoritățile avertizează: pericolul radicalizării crește, iar următoarea reacție ar putea veni din zona extremei drepte.

Un blackout de proporții a afectat la începutul anului o parte semnificativă a capitalei Germaniei. Zeci de mii de gospodării și mii de companii din Berlin au rămas fără electricitate, în plină iarnă. Cauza nu a fost un dezastru natural, nici o avarie tehnică și nici o provocare a agenților ruși, ci un atentat revendicat de gruparea ultra-stângistă radicală Vulkangruppe (Vulkan).

„Atacul asupra unei centrale electrice este un act de autoapărare și de solidaritate internațională cu toți cei care apără Pământul și viața. Ne cerem scuze față de locuitorii mai puțin înstăriți din sud-vestul Berlinului. Compasiunea noastră față de numeroșii proprietari de vile din aceste cartiere este limitată”, se arată în comunicatul grupării.

Nu este prima lovitură dată de extrema stângă infrastructurii energetice germane – și, potrivit experților, cu siguranță nu va fi ultima.

Hepta/Lucrările de reparații la cablurile electrice deteriorate de pe linia care duce la centrala electrică Lichterfelde continuă, în urma sabotajului care a lăsat aproximativ 50.000 de gospodării fără electricitate în Berlin, capitala Germaniei, pe 5 ianuarie 2026.

Lovitură directă asupra capitalei

„Prin acest atac, extremiștii de stânga au pus în mod conștient vieți omenești în pericol – în special pacienții din spitale și persoanele vârstnice”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner.

Incidentul s-a produs într-o perioadă cu temperaturi apropiate de zero grade și ninsori locale, ceea ce a amplificat riscurile. Operatorul rețelei electrice a anunțat că alimentarea cu energie a fost întreruptă din cauza unor avarii grave la cabluri, provocate de deteriorări mecanice serioase. Ulterior, s-a confirmat că blackout-ul a fost cauzat de un incendiu provocat pe un pod de cabluri din apropierea termocentralei Lichterfelde, potrivit European Pravda.

În dimineața zilei de 3 ianuarie, aproximativ 50.000 de gospodării și peste 2.000 de firme din cartierele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde au rămas fără curent – unele dintre cele mai verzi și exclusiviste zone ale Berlinului.

Din cauza distrugerilor, restabilirea energiei electrice s-a dovedit dificilă. Doar 10.000 de gospodării din Lichterfelde au fost reconectate pe 3 ianuarie, restul urmând să aștepte până pe 8 ianuarie.

Hepta/Berlin: Un anunț informativ de pe ușa unei școli gimnaziale spune „Bună ziua, din cauza penei de curent, școala trebuie, din păcate, să rămână închisă începând cu 5 ianuarie până la o nouă notificare. Informații pot fi găsite pe DSB și pe pagina principală!”.

Oraș în întuneric: magazine închise, școli paralizate

Poliția a sporit imediat prezența pe străzile Berlinului, mobilizând sute de ofițeri și instalând stâlpi de iluminat temporari. Totuși, lipsa curentului a dus la oprirea iluminatului stradal și la dezactivarea sistemelor de alarmă din magazine.

Numeroase supermarketuri și unități comerciale au fost forțate să se închidă, neputând procesa plăți sau opera sisteme electronice.

Criza a afectat și sistemul educațional: în unele școli din sud-vestul Berlinului, vacanța de iarnă a fost prelungită. Instituțiile de învățământ nu au putut relua cursurile din cauza lipsei de electricitate și a problemelor logistice.

„Dacă vă aflați cu copiii într-un loc cald și luminat și puteți rămâne acolo, vă rugăm să o faceți. Estimăm că școala nu va putea funcționa înainte de joi”, a transmis o școală din Lichterfelde.

Hepta/Berlin: Un generator de urgență stă într-o grădină. Zeci de mii de oameni din sud-vestul capitalei nu au electricitate.

Terorism „în numele binelui”

Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată rapid de Vulkangruppe, care a descris acțiunea drept „o intervenție în interesul societății”. Gruparea susține că a acționat împotriva „lăcomiei energetice” și a influenței crescânde a marilor corporații tehnologice, considerate nocive pentru mediu și justiția socială.

Militanții au explicat în detaliu modul de operare: au folosit canalul Teltow și bare metalice pentru a provoca un scurtcircuit, ceea ce indică un nivel ridicat de organizare și cunoștințe tehnice.

Poliția germană consideră autentic mesajul, mai ales că Vulkangruppe a mai comis un atac similar în martie 2024, în landul Brandenburg, când a fost incendiată o linie de înaltă tensiune ce alimenta fabrica Tesla. Atunci, pagubele au fost estimate la câteva sute de milioane de euro.

„Distrugerea completă a Gigafactory și eliminarea ‘tehnofasciștilor’ precum Elon Musk reprezintă un pas spre eliberarea de patriarhat”, declarau atunci extremiștii.

O amenințare tot mai mare pentru infrastructura critică

Raportul pe 2024 al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției subliniază că Vulkan vizează deliberat obiective capabile să producă efecte grave și de durată asupra societății, atacând infrastructura esențială pentru funcționarea normală a statului.

Vulkangruppe nu este singura organizație de acest tip. În septembrie 2025, o altă grupare radicală, Einige Anarchist:innen, a revendicat incendierea a două stâlpi de înaltă tensiune în sud-estul Berlinului, lăsând din nou fără curent aproximativ 50.000 de gospodării.

Ținta declarată a fost parcul tehnologic Adlershof, sub sloganul: „Sabotarea ofensivei tehnologice – tăiați alimentarea complexului militar-industrial”.

Această evoluție ridică semne de întrebare inclusiv privind sprijinul pentru Ucraina, iar experții avertizează că, deși nu există dovezi ale unui „fir rusesc”, Kremlinul ar putea exploata aceste vulnerabilități.

Hepta/Berlin: Copiii sunt aduși la școala din Mühlenau de către părinți. Școala a fost deschisă pentru asistență medicală de urgență din cauza unei pene de curent.

Lecțiile unui blackout periculos

Experții germani în securitatea infrastructurii critice avertizează că astfel de atacuri nu necesită informații secrete – datele sunt disponibile public, inclusiv hărți ale rețelelor energetice oferite de Agenția Federală a Rețelelor.

Problema majoră nu este transparența, ci lipsa unui sistem eficient de gestionare a situațiilor de urgență.

Grupul independent AG Kritis atrage atenția că rețelele electrice trebuie proiectate astfel încât să nu poată fi paralizate prin distrugerea unui singur punct. Totodată, critică lipsa de presiune politică asupra operatorilor și absența unei legi coerente pentru protecția infrastructurii critice.

„Măsurile reale de protecție nu aduc capital politic. Se preferă inaugurarea unor centre simbolice, chiar dacă nu protejează efectiv nimic”, a declarat purtătorul de cuvânt al AG Kritis, Manuel Atug.

Un avertisment pentru viitor

Autoritățile berlineze susțin că 99% din rețeaua energetică a orașului – care se întinde pe circa 35.000 km – este deja subterană, iar restul va fi mutat sub pământ. Totuși, puncte vulnerabile vor exista întotdeauna.

Evenimentele recente arată cât de fragile pot fi sistemele moderne în fața extremismului ideologic. Blackout-urile de amploare nu produc doar pierderi economice, ci și erodează încrederea publicului în stat.

Dacă Germania nu va găsi rapid soluții eficiente, avertizează analiștii, vidul va fi umplut de alte forțe radicale – de data aceasta, din extrema dreaptă.