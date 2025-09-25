x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în emiterea rovinietei și peajului prin SMS

CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în emiterea rovinietei și peajului prin SMS

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   21:15
CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în emiterea rovinietei și peajului prin SMS
Sursa foto: observator

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că vineri sunt posibile întreruperi în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS.

Potrivit companiei, vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 8.00 – 16.00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate funcționa cu întreruperi de scurtă durată.

CNAIR ameintește că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: CNAIR rovinieta peaj
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri