CNAS răspunde acuzațiilor Comisiei Europene: Suntem la zi cu plățile pentru medicamente

CNAS a venit în cursul zilei de miercuri să clarifice informațiile privind acțiunea inițiată de Comisia Europeană împotriva României, la CJUE, în legătură cu întârzierile la plata medicamentelor.

Instituția a transmis că este la zi cu plăţile pentru medicamente, fiind integral achitate cele pentru luna martie și că situația care a stat la baza procedurii europene este una din trecut.

„La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plățile pentru medicamente. Astfel, sunt achitate integral medicamentele aferente consumului lunii martie, iar până la sfârșitul lunii iulie trebuie achitat consumul lunii aprilie. (…) În ceea ce privește procedura declanșată la nivel european, aceasta își are originea într-o sesizare formulată în luna aprilie 2024 de un grup de farmacii, care au reclamat întârzierile înregistrate de România în perioada anterioară la plata medicamentelor. Procedura vizează o situație istorică și nu reflectă situația actuală a plăților”, informează CNAS.

Totodată, instituția arată că dispune deja de fondurile necesare pentru acoperirea unei părți importante a cheltuielilor aferente lunii aprilie.

„În prezent, CNAS dispune de fondurile necesare pentru plata a aproximativ 63% din consumul lunii aprilie. Pentru diferența de aproximativ 827 milioane lei, instituția a întreprins toate demersurile necesare pe lângă Ministerul Finanțelor, astfel încât această sumă să fie pusă la dispoziție până la sfârșitul lunii, permițând achitarea integrală și în termen a obligațiilor către farmacii”, a adăugat CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

România a reușit să elimine întârzierile anterioare și să efectueze plățile în termenul legal

Potrivit instituției, în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, România, prin CNAS, a reuşit să elimine întârzierile istorice şi să efectueze plăţile în termenul legal.

„România, prin CNAS, a reușit să elimine întârzierile istorice și să efectueze plățile în termenul legal. Mai mult, în luna decembrie 2025, CNAS a reușit să achite inclusiv aproximativ 16% din sumele care trebuiau plătite în luna ianuarie 2026, reducând și mai mult timpul efectiv de decontare către farmacii. (…) Totodată, este important de precizat că situația actuală nu este determinată de lipsa fondurilor sau de insuficiența prevederilor bugetare, ci de constrângerile administrative generate de aplicarea Legii bugetului de stat”, a explicat CNAS.

În aceste condiții, CNAS afirmă că a solicitat Ministerului Finanțelor exceptarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de la acest mecanism.

„Din acest motiv, CNAS a solicitat Ministerului Finanțelor exceptarea bugetului FNUASS de la acest mecanism, având în vedere că serviciile medicale și medicamentele sunt deja furnizate pacienților și au termene legale clare de plată”, se mai precizează în comunicatul de presă.

(sursa: Mediafax)