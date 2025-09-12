CNAS, anunț despre tratamentul pacienților oncologici

Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că pacienții oncologici beneficiază în continuare de tratamentele necesare, fără discontinuități. Instituția monitorizează permanent modul de utilizare a bugetului aprobat și dă asigurări că ia toate măsurile legale pentru a preveni eventualele sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare.

În contextul în care, din septembrie, creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu mai erau suficiente pentru acoperirea integrală a necesarului, CNAS a redistribuit fonduri în valoare de 405 milioane lei, conform solicitărilor spitalelor, astfel încât pacienții să își poată continua tratamentul.

Președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a solicitat o analiză detaliată a derulării Programului Național de Oncologie la nivel național. Raportul a arătat că sistemul funcționează adecvat, existând doar probleme punctuale în unele unități medicale din 7 județe și din București, care au fost gestionate operativ.

CNAS subliniază că rămâne atentă la semnalările venite din partea pacienților și a unităților medicale, pentru a interveni prompt atunci când apar dificultăți, și colaborează cu instituțiile partenere pentru ca pacienții din România să aibă acces neîntrerupt la tratamente și servicii medicale.

(sursa: Mediafax)