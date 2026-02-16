Excepțiile la reforma administrației centrale și locale, decise în ședința coaliției de luni

Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.

Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință a coaliției de guvernare, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică în care a intrat România. Liderii PSD cer chiar schimbarea premierului.

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem… dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”.

Întrebat, în continuare, dacă trebuie schimbat Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune, Grindeanu a spus că „asta e o analiză pe care nu putem face”.

Sorin Grindeanu a plecat către Palatul Victoria însoțit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Anterior, în biroul liderului PSD a fost prezent și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)