Creier mai tânăr prin sport: Ce arată cercetările recente?

Este concluzia unui studiu recent publicat în Journal of Sport and Health Science, citat de longevitymagazine.

Cum a fost realizat studiul

Oamenii de știință au analizat 130 de adulți cu vârste între 26 și 68 de ani, împărțiți în două grupuri:

Grupul de control și-a păstrat rutina obișnuită de mișcare.

Grupul activ a efectuat exerciții aerobice moderate spre intense, mers rapid sau ciclism, timp de 150 de minute pe săptămână (aproximativ 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână) timp de 12 luni.

La începutul și sfârșitul studiului, participanții au fost supuși unui RMN cerebral iar cercetătorii au comparat vârsta estimată a creierului cu vârsta cronologică.

Scăderea vârstei creierului

Rezultatele arată că participanții care au făcut exerciții regulate au înregistrat o scădere medie a vârstei creierului cu 0,60 ani, în timp ce grupul de control nu a prezentat modificări semnificative.

„Activitatea fizică regulată pare să aibă un impact pozitiv măsurabil asupra sănătății creierului, chiar și la adulții de vârstă mijlocie”, explică dr. Jeremy M. Liff, neurolog în New Yrk.

Alte beneficii ale mișcării

Deși studiul s-a concentrat pe vârsta creierului, exercițiile aerobice au îmbunătățit și capacitaea cardiorespiratorie, asociată cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare.

Nu s-a observat un efect direct asupra tensiunii arteriale sau compoziției corporale, dar consecvența mișcării a avut impact asupra funcționării generale a organismului.

Vârsta creierului mai mică sugerează o structră și funcție cerebrală mai tânără, reducând riscul de declin cognitiv sau pierdere a memoriei pe termen lung.

Dr. Liff recomandă începerea treptată a activității fizice iar consecvența este mai importantă decât intensitatea.

Nu este nevoie de antrenamente extreme. Sun suficiente 30 de minute de mișcare pe zi.

Concluzii și perspective

Deși rezultatele sunt promițătoare, studiul a durat doar 12 luni și a implicat participanți relativ tineri. Nu se știe dacă efectele se mențin pe termen lung sau la persoanele vârstnice.