Cod roșu și cod portocaliu de vânt și ploi în Spania. Atentionare MAE

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenția Meteorologică locală a emis un cod roșu de intensificări ale vântului de până la 100km/h și ploi în cantități semnificative în provinciile Sevilla și Cadiz și cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia, pentru perioada de 4 - 5 februarie 2026.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://www.meteoalarm.org, http://sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro.

(sursa: Mediafax)