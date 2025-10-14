Schimbări majore la Codul Rutier 2025: MAI anunță noi reguli pentru șoferi: viteza medie, camere inteligente, amenzi automate și digitalizarea completă a serviciilor pentru șoferi

Ministerul Afacerilor Interne, prin chestorul Bogdan Despescu, a prezentat astăzi principalele modificări propuse la Codul Rutier în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, o inițiativă ce urmărește creșterea siguranței pe drumurile publice și simplificarea relației dintre șoferi și autorități.

Proiectul include monitorizarea automată a traficului, calculul vitezei medii, digitalizarea sancțiunilor și permiselor, precum și noi reguli pentru parcări și benzile de transport public.

700 de camere de supraveghere în sistemul e-SIGUR: traficul va fi monitorizat automat

De la 1 ianuarie 2025, Poliția Română a implementat sistemul național e-SIGUR, o platformă integrată de monitorizare a traficului.

Peste 700 de camere mobile ale Poliției, alături de cele gestionate de CNAIR și autoritățile locale, vor fi interconectate pentru a identifica abaterile rutiere în timp real.

Toate datele vor fi procesate în cadrul Centrului Național de Monitorizare Automată a Traficului, nou înființat pentru a automatiza constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

Viteza medie – noul criteriu pentru sancționarea șoferilor

Una dintre cele mai importante schimbări aduse de proiect este introducerea vitezei medii ca metodă oficială de sancționare.

Sistemul va calcula timpul în care un vehicul parcurge un tronson de drum (de la punctul A la punctul B), iar dacă viteza medie depășește limita legală, șoferul poate fi amendat chiar fără oprire în trafic.

Această metodă este folosită deja în țări precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, fiind considerată una dintre cele mai eficiente în reducerea numărului de accidente.

Citește pe Antena3.ro Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului

Amenzile se transmit automat. Schimbări importante în sancționarea șoferilor

Pentru a reduce birocrația, procesul-verbal de contravenție va fi transmis automat proprietarului vehiculului.

Dacă acesta nu este și conducătorul auto, poate indica online identitatea șoferului, iar amenda inițială se anulează fără alte formalități.

În cazul parcărilor și opririlor neregulamentare, sancțiunile vor fi aplicate direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare, iar notificarea va fi lăsată printr-un autocolant lipit pe parbriz.

Permisele auto, corelate cu starea medicală

MAI propune și o corelare între valabilitatea permiselor de conducere și evaluările medicale, pentru a asigura că persoanele aflate la volan respectă condițiile de sănătate prevăzute de lege.

Digitalizarea completă: platforma HUB pentru șoferi

Proiectul include o platformă digitală unică – HUB MAI – prin care șoferii vor putea:

transmite online cereri și documente pentru permise auto;

vizualiza fotografii și probe privind abaterile;

preda virtual permisul suspendat;

declara online accidente ușoare și primi autorizația de reparație;

primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă.

Pentru persoanele fără acces la internet, vor fi create centre de asistență pentru a facilita accesul la aceste servicii digitale.

Bani din amenzi pentru educație rutieră și infrastructură inteligentă

Fondurile colectate din amenzi plătite voluntar vor fi direcționate către:

Ministerul Educației – pentru programe de educație rutieră în școli;

MAI – pentru dezvoltarea sistemelor de detecție și platformei HUB;

CNAIR și autoritățile locale – pentru infrastructură și semnalizare inteligentă.

Astfel, banii proveniți din sancțiuni vor fi reinvestiți în creșterea siguranței rutiere și modernizarea traficului.

Proiectul este în consultare publică

„Siguranță în Trafic” se află în faza de consultare publică, iar propunerile pot fi analizate și îmbunătățite cu ajutorul cetățenilor și al experților.

Potrivit secretarului de stat Bogdan Despescu, scopul este „crearea unui sistem rutier echitabil, digital și sigur, gândit pentru oameni și pentru nevoile reale din trafic”.

Statisticile MAI arată o scădere a numărului de accidente grave în 2025, comparativ cu anul precedent: 940 de persoane decedate și 2.352 rănite grav, față de 1.478 decese și 3.245 răniți în 2024.