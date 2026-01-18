Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul"

De la începutul anului, un caz a fost înregistrat în județul Buzău.

Polițiștii subliniază că o conduită preventivă face diferența în reducerea numărului de victime. Victima este contactată prin SMS, e-mail sau telefon cu mesajul că are un colet de livrat, un pachet blocat sau o taxă suplimentară de achitat.

Sub acest pretext, i se cere să acceseze un link și să introducă un cod pe aplicația de mesagerie. Introducerea codului oferă acces la contactele persoanei și la datele din telefon. Ulterior, contactele victimei primesc mesaje false de împrumut. Scopul real este sustragerea banilor.

Nu accesați linkuri primite prin mesaje suspecte. Nu introduceți coduri generate de astfel de linkuri pe aplicația de mesagerie.

Nu furnizați niciodată datele cardului, codurile PIN sau parolele.

Verificați întotdeauna expeditorul mesajului.

Dacă așteptați un colet, contactați direct firma de curierat prin datele oficiale.

Nu efectuați plăți urgente cerute prin SMS sau e-mail.

Dacă primiți mesaje în care o cunoștință cere bani cu împrumut, contactați telefonic persoana pentru a vă asigura că nu sunteți victima unei fraude.

Firmele de curierat nu solicită niciodată date bancare complete prin telefon sau mesaje, reamintește IPJ Buzău. Dacă ați primit un astfel de mesaj sau ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat Poliția. Păstrați dovezile: mesajele, numerele de telefon și linkurile primite. Fiind vigilent, veți întrerupe lanțul persoanelor păgubite, avertizează autoritățile. Un moment de atenție poate preveni o pagubă serioasă, conchide IPJ Buzău.

(sursa: Mediafax)