Colosul de 7.500 de tone pentru Neptun Deep se îndreaptă spre Marea Neagră. Primele gaze sunt așteptate în 2027

Cu o greutate impresionantă de aproximativ 7.500 de tone, această instalație reprezintă una dintre cele mai mari structuri offshore construite vreodată în șantierul naval Arbatax, deținut de compania italiană Saipem, unul dintre liderii mondiali în inginerie, foraj și construcții pentru industria energetică, scrie antena3.ro

O structură uriașă, construită pentru a rezista în adâncurile Mării Negre

Construcția are o înălțime de aproximativ 135 de metri, iar baza măsoară 50 x 50 de metri. Pentru a putea fi transportată, întreaga structură a fost construită și deplasată în poziție orizontală.

Odată ajunsă în largul Mării Negre, aceasta va fi ridicată cu ajutorul navei-macara Saipem 7000, una dintre cele mai puternice din lume, după care va fi coborâtă pe fundul mării și fixată cu opt piloni de oțel, fiecare având un diametru de aproximativ 2,5 metri.

Neptun Deep, investiția de 4 miliarde de euro care poate schimba piața energetică

Neptun Deep este considerat cel mai mare proiect offshore de exploatare a gazelor naturale din Uniunea Europeană.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat de OMV Petrom și Romgaz, iar investiția totală este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro.

Primele cantități de gaze naturale sunt așteptate să fie extrase în 2027, contribuind la creșterea independenței energetice a României și la consolidarea securității energetice în regiune.

Ce include proiectul Neptun Deep

Proiectul este unul dintre cele mai complexe dezvoltate vreodată în sectorul energetic românesc și cuprinde:

o platformă de producție offshore;

trei sisteme submarine de exploatare;

zece sonde de producție, dintre care patru au fost deja forate în perimetrul Pelican Sud, iar alte șase sunt în curs de forare în blocul Domino;

o stație de măsurare și control al gazelor la Tuzla, pe litoralul românesc;

o conductă submarină cu diametrul de 30 de inci și o lungime de aproximativ 160 de kilometri , care va transporta gazele până la țărm;

și o lungime de aproximativ , care va transporta gazele până la țărm; un cablu de fibră optică destinat controlului și monitorizării instalațiilor;

realizarea unui microtunel pentru aducerea conductei la uscat.

Partea superioară a platformei offshore va fi construită separat, la șantierul naval din Karimun, Indonezia, urmând să fie montată ulterior peste structura de susținere fabricată în Sardinia.

Un proiect strategic pentru România

Reprezentanții Saipem afirmă că realizarea acestei structuri demonstrează nivelul ridicat de expertiză tehnică și capacitatea industrială implicată în proiect.

„Proiectul confirmă nivelul ridicat de profesionalism, cunoștințe tehnice și capacități operaționale din regiune, ceea ce îi permite să concureze pe cele mai avansate piețe din punct de vedere tehnologic”, au transmis reprezentanții companiei.

Prin Neptun Deep, România se apropie de momentul în care va deveni unul dintre cei mai importanți producători de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar exploatarea rezervelor din Marea Neagră este considerată un proiect strategic atât pentru economia națională, cât și pentru securitatea energetică a întregii regiuni.