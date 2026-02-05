Doliu în Poliție: Comisar-șef Alin Stan a murit la 51 ani după AVC

Comisar-șef Alin Stan a murit la 51 de ani. Adjunct IPJ Dâmbovița, erou al siguranței publice, răpus de un AVC

Comisarul-șef Alin-Nicolae Stan, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, s-a stins din viață la doar 51 de ani, pe 4 februarie 2026. Internat în comă încă din decembrie 2025 la un spital din București, după un grav accident vascular cerebral (AVC), Stan lasă în urmă o carieră exemplară de aproape 30 de ani în Poliție.

IPJ Dâmbovița a transmis un mesaj sfâșietor: „Cu profundă durere anunțăm trecerea la cele veșnice a domnului comisar-șef Stan Alin-Nicolae, adjunct al inspectorului-șef. Plecarea sa lasă un gol imposibil de umplut în rândul colegilor și al instituției pe care a slujit-o cu onoare, devotament și profesionalism. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Cine a fost comisarul-șef Alin Stan: o carieră dedicată combaterii armelor ilegale

Alin-Nicolae Stan a fost o figură cheie în Poliția română, specializat în arme, explozivi și substanțe periculoase. Timp de peste opt ani la IPJ Argeș, a coordonat acțiuni majore de control al regimului armelor și munițiilor, contribuind decisiv la destructurarea rețelelor de deținere ilegală de armament și la protejarea comunităților.

Cariera sa a început în 1998 ca ofițer operativ la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, până în 2002. A continuat la Poliția Municipiului Pitești, unde a activat ca ofițer operativ și, din 2009, ca specialist în Resurse Umane.

Din 2016, Stan a preluat funcții de conducere: adjunct șef Poliția Orașului Mioveni, șef Secția Rurală Bascov (IPJ Argeș), lider al Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (IPJ Argeș). Între 2019-2020, a fost inspector-șef interimar la IPJ Olt, iar din octombrie 2024 – adjunct IPJ Dâmbovița, potrivit Stiri pe Surse.