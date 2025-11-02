Comisia Europeană: Fiecare atac asupra unui jurnalist este un atac asupra democrației

Comisia Europeană a marcat duminică, 2 noiembrie, Ziua Internațională pentru Încheierea Impunității pentru Crimele împotriva Jurnaliștilor printr-un mesaj puternic în apărarea libertății presei.

„Fiecare atac asupra unui jurnalist este un atac asupra democrației însăși”, a transmis instituția europeană, adăugând că atunci când cei care reduc la tăcere jurnaliștii rămân nepedepsiți, frica se răspândește, iar adevărul dispare.

Executivul european a subliniat că se află alături de jurnaliști și colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru ca adevărul să poată fi spus liber, oriunde.

„Lăsați adevărul să fie spus. Lăsați presa să fie liberă”, se arată în încheierea mesajului publicat de Comisia Europeană

(sursa: Mediafax)