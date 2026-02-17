De ce participă România la Consiliul Păcii. Declarațiile lui N. Dan despre mandatul cu care pleacă

Va fi o primă întâlnire de lucru a organizației Board of Peace, După ce a primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, Dan a solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care rezonează cu direcția în care această organizație vrea să meargă.

După câteva zile de discuții cu partea americană, președintele României a stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune și crede că e în interesul României să participe în această calitate de observator, a declarat Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Întrebat ce înseamnă să fii observator, Dan a spus că „ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație”.

La Consiliul Păcii, la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza, dar „chestiunile internaționale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură”.

„Deci noi suntem interesați de un context internațional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România și, deci, participăm la această inițiativă inițiată de Statele Unite care își propun în momentul acesta să stabilizeze o zonă Orientul Mijlociu care este importantă în economia globală”, a declarat dan.

Chestionat despre ce își propune această primă întâlnire România, Nicușor Dan a spus că există un acord de încetare a focului, iar pe de altă parte există și o rezoluție a ONU care dă direcții pentru cum să arate Gaza și regiunea în perioada următoare.

„Mergem la o discuție care să vadă care sunt pașii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forțele interioare de poliție, fie că vorbim într-un context ulterior de forțe internaționale de menținere a păcii”, a spus Dan.

Despre mandatul pe care îl va avea, Nicușor Dan a spus: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie. Noi deja, după cum știți, am avut o activitate umanitară interesantă, importantă. Am adus copii cu diferite afecțiuni pe care i-am tratat în România, fie i-am direcționat mai departe către țări, spitale europene. Ne propunem să continuăm această activitate. De asemenea avem oarecare expertiză în a pregăti forțe de securitate locale, pe care am exercitat-o în alte locuri conflictuale de pe glob și cu care putem de asemenea să contribuim”, a mai spus Dan.

Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: Prezența noastră clarifică relația bilaterală

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un interviu la Radio România Actualități, de ce România participă în calitate de observator la evenimentele de la Washington. El a recunoscut existența unor „dubii” din partea administrației americane după alegerile anulate din 2024.

Întrebat dacă atmosfera de la conferința de la München de la sfârșitul săptămânii trecute ar fi putut sugera necesitatea unei mai mari unități europene în deciziile de politică externă, Nicușor Dan a răspuns că trebuie privită imaginea de ansamblu. „Nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință, o voință de a întrerupe parteneriatul transatlantic. Asta este ceea ce cred că contează”, a declarat Dan.

El a recunoscut că suntem „într-o perioadă de turbulențe geopolitice cu reacții, contrareacții”, dar a subliniat că relația transatlantică „nu poate decât să meargă înainte”. „România are interesul și din perspectivă economică și mai ales din perspectivă de securitate ca această relație să fie cât mai puternică”, a adăugat Dan.

Referitor la întrebarea dacă a avut consultări cu capitale europene înainte de a lua decizia de a participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan a confirmat: „Bineînțeles, facem tot timpul asta”. El a menționat că joia trecută a avut loc un consiliu european în care s-au întâlnit cu liderii celor 27 de țări. „Doamna Ministru de Externe tot timpul este în telefon cu toții ministrii de Externe ai țărilor europene”, a precizat Dan.

Solicitat să comenteze cum arată reprezentarea Uniunii Europene la Washington - cu Ungaria care are poziții critice și disonante cu vocea comună europeană, și România în calitate de observator - Nicușor Dan a enumerat și alte țări participante. „O să vedem până la sfârșit. Înțeleg că Grecia va participa, Italia va participa, vor participa de asemenea în calitate de observator. În Cipru, în Polonia, discuția nu s-a încheiat", a spus el.

Dan a subliniat că „foarte important, Comisia Europeană însăși printr-un comisar” va fi prezentă.

Atunci când jurnalistul a remarcat că nivelul la care este reprezentată o țară transmite un mesaj, Nicușor Dan a recunoscut importanța acestui aspect. „Au existat anumite, cum să le spun, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane", a mărturisit președintele.

El a explicat scopul participării: „Față de tot acest context, cred că prezența României prin credențialele ei ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, și diplomatic, și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”.

Dan, despre securitatea României: Suntem protejați. NATO oferă garanții suficiente de securitate

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Președintele Nicușor Dan afirmă că România este protejată în actualul context geopolitic, însă trebuie să facă „eforturi de echipare militară”. „NATO în ansamblul său funcționează”, spune șeful statului, despre securitatea țării.

Întrebat la Radio România Actualități despre impactul schimbărilor din climatul politic internațional și despre avertismentele lansate la Conferința de la München, președintele a spus că „evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile odată pentru totdeauna” și că „economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de tarife, vorbim de protecționism, vorbim de o interpătrundere între securitate și economie”.

„Față de acest context, noi trebuie să fim realiști. Trebuie, pe de o parte, să ne păstrăm angajamentele internaționale. Avem trei mari piloni: Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO. Pe de altă parte, trebuie, în acest context în schimbare, să vedem interesul național”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă situația de securitate a României este mai serioasă în această perioadă, președintele a răspuns: „Dacă vorbim strict de securitate, noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și România este țară membră NATO. În cadrul NATO există o reașezare care a fost anunțată încă din primul mandat al președintelui Trump, o reașezare de contribuție economică pentru ca această securitate să fie realizată”.

Nicușor Dan a subliniat că „Europa a înțeles mesajul. Am avut angajamentul pe care toate țările membre NATO și l-au luat la summitul de la Haga anul trecut de a crește cheltuielile militare. Deci avem o reașezare din perspectiva contribuției, a angajamentelor de securitate”.

„Pe de altă parte, NATO în ansamblul său funcționează și oferă garanțiile suficiente de securitate ale României. Deci, pe scurt, suntem protejați, numai că pentru asta trebuie să facem niște eforturi de echipare militară. Uniunea Europeană a conștientizat ușoara ei slăbiciune militară și a pornit mai multe programe de înzestrare, între care programul SAFE, în care și noi am aplicat”, a afirmat Dan.

Potrivit președintelui, „în următorii ani o să fie, pe de o parte, în România și în toată Europa, o creștere a cheltuielilor militare, dar asta va da și perspective importante de dezvoltare pentru economia militară, deci pentru industria din fiecare dintre țările europene, inclusiv România”.

Întrebat dacă va discuta la Washington despre nivelul prezenței militare americane în România, președintele a răspuns că „este tot timpul parte din discuție. Pentru moment, ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni a fost că o forță rotațională a fost retrasă, dar avem o prezență americană substanțială în România și asta este o garanție importantă de securitate”.

(sursa: Mediafax)