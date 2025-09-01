Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul de securitate în cadrul strategiei pentru Marea Neagră să fie la Constanța

„Trăim o perioadă complicată cu agresiune din partea rusă și atunci solidaritatea europeană este importantă. Și față de această amenințare, am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora în sensul acesta. Am discutat de componenta SAFE a programului RIAM, în care România a propus deja niște proiecte, printre care baza Kogălniceanu în care ne aflăm azi, Portul Costanța pe care l-am vizitat azi, de asemenea, programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât și zona civilă”, a spus președintele Nicușor Dan.

El a spus că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, „pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hubul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră”.

Președintele a discutat cu Ursula von der Leyen și despre reconstrucția Ucrainei.

(sursa: Mediafax)