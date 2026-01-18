Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Contractele pentru locurile de parcare de reședință în Sectorul 1se prelungesc automat din 2026 Contractele pentru locurile de parcare de reședință în Sectorul 1se prelungesc automat din 2026

Sursa foto: Lucian Alecu/Începând cu 2026, locuitorii Sectorului 1 care au închiriat de la Primărie locuri de parcare de reședință nu mai trebuie să semneze contractul în fiecare an.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual.Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025, a anunțat Primăria Sectorului 1.