de Adrian Stoica    |    18 Ian 2026   •   15:00
Contractele pentru locurile de parcare de reședință în Sectorul 1se prelungesc automat din 2026
Sursa foto: Lucian Alecu/Începând cu 2026, locuitorii Sectorului 1 care au închiriat de la Primărie locuri de parcare de reședință nu mai trebuie să semneze contractul în fiecare an.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual.Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025, a anunțat Primăria Sectorului 1.

Tarifele pentru abonamentele de parcare de reședință sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514 din 23 decembrie 2025 și diferă în funcție de zonă, astfel:

  1. Zona A – 796 lei/an;
  2. Zona B – 663 lei/an:
  3. Zona C – 530 lei/an;
  4. Zona D – 397 lei/an.

Plățile abonamentului pentru parcările de reședință se pot face prin următoarele modalități:

  1. platforma națională Ghișeul.ro;
  2. platforma online DGITL Sector 1: https://online.impozitelocale1.ro/;
  3. aplicația mobilă „DGITL Sector 1”, disponibilă gratuit în Google Play și App Store;
  4. stațiile de plată SelfPay din regiunea București–Ilfov (plata se poate face și în numerar; terminalele nu eliberează rest).

Contractele și datele aferente pot fi verificate accesând site-ul https://parcari.primariasector1.ro/.

 

