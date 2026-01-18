Contractele pentru locurile de parcare de reședință în Sectorul 1se prelungesc automat din 2026

Tarifele pentru abonamentele de parcare de reședință sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514 din 23 decembrie 2025 și diferă în funcție de zonă, astfel:
- Zona A – 796 lei/an;
- Zona B – 663 lei/an:
- Zona C – 530 lei/an;
- Zona D – 397 lei/an.
Plățile abonamentului pentru parcările de reședință se pot face prin următoarele modalități:
- platforma națională Ghișeul.ro;
- platforma online DGITL Sector 1: https://online.impozitelocale1.ro/;
- aplicația mobilă „DGITL Sector 1”, disponibilă gratuit în Google Play și App Store;
- stațiile de plată SelfPay din regiunea București–Ilfov (plata se poate face și în numerar; terminalele nu eliberează rest).
Contractele și datele aferente pot fi verificate accesând site-ul https://parcari.primariasector1.ro/.