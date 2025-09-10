Pentru prima dată în istorie, numărul copiilor obezi îl depășește pe cel al copiilor subponderali

Se estimează că aproximativ 188 de milioane de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani sunt afectați de obezitate. Această cifră crește la 391 de milioane în cazul copiilor supraponderali, inclusiv cei obezi.

Organizația caritabilă pentru copii îndeamnă guvernele să ia măsuri pentru a proteja copiii, luând măsuri severe împotriva vânzării și disponibilității alimentelor ultraprocesate, scrie The Independent.

Măsurile ar putea include eliminarea alimentelor ultraprocesate din cantinele școlare și interzicerea companiilor responsabile de producerea acestor alimente să se implice în elaborarea și implementarea politicilor.

Cele mai recente date de la Unicef arată că prevalența copiilor subponderali a scăzut din 2000 de la aproape 13% la 9,2%.

În același timp, ratele de obezitate au crescut de la 3% la 9,4%, depășind cazurile de subponderalitate în toate regiunile lumii, cu excepția Africii subsahariene și a Asiei de Sud.

Cele mai ridicate rate de obezitate în rândul copiilor se înregistrează în statele insulare din Pacific, inclusiv Niue (38%) și Insulele Cook (37%).

Cel mai probabil, această creștere bruscă este rezultatul trecerii de la dieta tradițională a copiilor la alimente ultraprocesate, care pot fi mai ieftine.

O alimentație bună, care include multe fructe, legume și proteine, este esențială pentru creșterea, dezvoltarea cognitivă și sănătatea mentală a copiilor.

Alimentele ultraprocesate, adesea bogate în zahăr, amidon, sare, grăsimi nesănătoase și aditivi, oferă puține beneficii pentru sănătate.

UNICEF estimează că impactul economic global al supraponderalității și obezității va depăși 4 trilioane de dolari (2,95 trilioane de lire sterline) anual până în 2035.

Directorul executiv al Unicef, Catherine Russell, a declarat: „În multe țări asistăm la o dublă povară a malnutriției – existența retardului de creștere și a obezității. Acest lucru necesită intervenții țintite”.

Copiii sunt definiți ca fiind supraponderali atunci când au o greutate semnificativ mai mare decât greutatea sănătoasă pentru vârsta, sexul sau înălțimea lor.

Obezitatea este o formă extremă de supraponderalitate. Ea este asociată cu un risc mai mare de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer la vârste mai înaintate.

(sursa: Mediafax)