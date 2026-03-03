Tradiții românești de primăvară: Semnificațiile ascunse ale Mărțișorului

Tradiția Mărțișorului este recunoscută la nivel internațional, fiind inclusă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO.

Pe ce mână se poartă Mărțișorul?

Acesta se poartă la mâna stângă deoarece se crede că această parte a corpului este mai aproape de inimă, simbol al iubirii și al energiei primăverii.

În unele regiuni ale țării, Mărțișorul este prins în piept, tot pe partea stângă, deasupra inimii, cu scopul de a atrage norocul și fericirea în dragoste.

Obiceiul spune că șnurul trebuie purtat până pe 8 martie. În multe zone, acesta rămâne la încheietură până la apariția primilor pomi înfloriți sau până la sosirea berzelor. Ulterior, șnurul este legat de ramura unui pom pentru a aduce belșug și prosperitate.

Semnificația culorilor mărțișorului

Împletirea celor două fire, alb și roșu, nu este întâmplătoare. Ele reprezintă dualitatea vieții și echilibrul dintre forțele opuse.

Roșul simbolizează focul, sângele, vitalitatea și pasiunea, fiind asociat energiei și protecției împotriva răului. Albul este culoarea purității, a luminii și a înțelepciunii, dar și a iernii care se încheie.

Împreună, cele două culori sugerează trecerea de la sezonul rece la primăvara plină de viață, dar și legătura între feminin și masculin.

Mărțișorul era considerat în trecut un simbol al ciclului anual, firele împletite reprezentând curgerea timpului și legătura dintre anotimpuri, potriviit spynews.ro.

Astfel, dincolo de gestul aparent simplu de a oferi un șnur, Mărțișorul rămâne un simbol puternic al reînnoirii, speranței și echilibrului.