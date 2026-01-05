Copiii plătesc prețul inflației: alocațiile, înghețate din nou și în 2026

Guvernul României a decis să mențină înghețate alocațiile de stat pentru copii, pentru al doilea an consecutiv, suspendând din nou majorarea automată prevăzută de lege în funcție de inflație, scrie observatornews.ro.

Decizia vine în contextul în care legislația în vigoare prevede explicit că alocațiile trebuie actualizate anual pentru a ține pasul cu creșterea prețurilor. Cu toate acestea, printr-o nouă măsură legislativă, autoritățile au ales să blocheze indexarea și pentru anul 2026.

După ce majorarea alocațiilor pentru anul 2025 a fost suspendată prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”, o prevedere similară a fost inclusă și în Legea nr. 141/2025. Concret, articolul XXV din acest act normativ stabilește că alocațiile de stat vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025, identic cu cel din decembrie 2024.

Potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocației ar trebui actualizat automat, în fiecare an, în funcție de rata medie anuală a inflației, calculată pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Cu toate acestea, indexările aferente inflației din anii 2023 și 2024 au fost suspendate prin decizii politice adoptate în 2024 și 2025.

În prezent, alocația de stat este de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și de 719 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilități. Conform datelor oficiale, inflația a fost de 10,4% în 2023 și de 5,6% în 2024, procente care ar fi trebuit să se reflecte în majorările din 2025 și 2026.

În lipsa acestor indexări, fiecare copil pierde, în cei doi ani, cel puțin 945 de lei, sumă care ar fi rezultat din aplicarea corectă a mecanismului legal de actualizare. Măsura afectează direct bugetele familiilor, într-un context economic marcat de creșterea costului vieții.