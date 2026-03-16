Buletinul cu cip: Ghid pentru semnătura digitală pe documente PDF

Noua facilitate elimină necesitatea printării documentelor sau deplasarea la ghișeu, notează Profit.ro.

Cum funcționează semnătura digitală

Pentru a semna un document PDF, utilizatorii trebuie să parcurgă câțiva pași simpli prin aplicația ROeID:

Instalarea aplicației ROeID pe telefon; Înregistrarea în aplicație folosind cartea de identitate electronică; Încărcarea documentului PDF care trebuie semnat; Introducerea codului CAN, aflat pe colțul din dreapta jos al cărții de identitate; Introducerea PIN-ului de 6 cifre pentru autorizare; Apropierea cărții de identitate de telefonul cu NFC activ; Semnarea electronică a documentului folosind certificatul digital stocat pe cipul cărții de identitate.

Valoarea juridică a semnăturii

Legea nr. 214/2024 stabilește condițiile de utilizare a semnăturii electronice avansate și calificată. Documentele semnate astfel au efecte juridice echivalente cu semnătura olografă, iar în cazul actelor emise de autorități sau instituții publice, acestea sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Tipuri de semnătură și efecte juridice

Semnătura electronică calificată

Are aceleași efecte ca semnătura olografă și asigură forma scrisă necesară pentru validitatea actelor juridice.

Semnătura electronică avansată

Produce efecte juridice similare cu semnătura olografă dacă este emisă de o autoritate sau prestator calificat, dacă este recunoscută de partea adversă sau dacă părțile au convenit expres să îi confere valoare juridică.

Pentru relațiile între profesioniști, semnătura electronică avansată poate înlocui semnătura olografă prin acord expres.

Această noutate digitală vine să simplifice procesul de semnare a documentelor, să reducă timpul pierdut la ghișee și să sporească securitatea semnăturilor în mediul online.