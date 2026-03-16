Expoziția „Întunecata concepţie. Erezii lui Lilith şi Saturn” la Scemtovici & Benowitz Gallery

„Erezii eretici ai lui Lilith şi Saturn, Robert Lőrincz (n. 1995, Sfântu Gheorghe) şi Paul Baraka Marat (n. 1994, Arad) au o genealogie spirituală complexă, neagră şi grea ca plumbul, în care se combină obsesiv-compulsiv angoase, revolte, traume, dorinţe sexuale ori reverii întunecate. Alegând în mod conştient calea mâinii stângi, doar prin profanări, excese ori melancolie, cei doi artişti decid să-şi îndeplinească durerosul proces cathartic nocturn.

Robert Lőrincz are o bună formaţie artistică, stăpânind cu mare artă, ceea ce este tot mai rar pentru tânăra generaţie, tehnica desenului. Maeştrii săi sunt Goya şi El Greco. De la primul a moştenit neliniştile şi atmosfera de sabat, iar de la cel de-al doilea a preluat formele alungite (în unele picturi) şi nobleţea. Dar, la fel de bine, Lőrincz se inspiră şi din bestiarul gotic, din filmele anilor ’40 sau din benzile desenate japoneze. Rezultatul obţinut creează o atmosferă uneori melancolică, alteori coşmarescă. Lőrincz nu este adeptul situaţiilor obişnuite. Pentru a rupe „normele normale”, în unele lucrări care s-ar fi putut încadra în standardele clasice, artistul simte nevoia să apeleze la un „kitsch postmodern”, prin inserarea în naraţiune a unor personaje de tipul Pokémon sau a altor japonezării aduse la stadiul unor veritabile fetişuri artistice.

Paul Baraka Marat a avut ca modele monştrii catedralelor şi goticul trecut prin sensibilitatea dark rock-ului. Şi Baraka foloseşte un kitsch estetizat asumat, gândit în virtutea integrării conţinuturilor sale imaginare în retorica gotică postmodernă, însă în cazul lui acesta capătă o încărcătură profanatoare. Pentru a da un exemplu, în gravura intitulată Judecata de Apoi VI, printre sfinţi sunt introduse personaje din desenele animate difuzate de Cartoon Network. În alt caz, Baraka a reinterpretat (scandalos) scena Sfântului Gheorghe omorând balaurul. În sculptura Bestiarul care îşi judecă Judecătorul este aşezat un monstru călare pe un rinocer, care omoară un alt monstru, din gâtul căruia nu se varsă sânge, ci culorile curcubeului. Se văd aici înrâuririle arhetipale ale lui Lilith, care nu numai că nu se teme de scandal (sau de scandalos), ba chiar îl şi caută cu lumânarea (deşi mai curând este vorba de o căutare cu torţa). Nu sunt străine de creaţia lui Baraka nici anumite tendinţe fetişizante (mai ales reperabile în cazul unor corpuri umane) preluate din practicile BDSM.

O primă alăturare a celor doi artişti a fost realizată în iarna anului 2024, la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, într-o expoziţie curatoriată de Alexandru Constantin Chituţă. Ideea a prins teren în imaginarul vizual al galeriilor de artă contemporană bucureştene, Scemtovici & Benowitz Gallery urmând să găzduiască, în perioada 12 martie – 4 aprilie 2026, duo show-ul Întunecata concepţie. Erezii lui Lilith şi Saturn.

Nu credem că avem de-a face, în cazul lui Lőrincz şi Baraka, cu nişte veşnic neîmpăcaţi, care să rămână, asemenea unor excomunicaţi, doar în catacombele vieţii lor interioare. Opera lor trebuie scoasă la lumină şi privită în faţă. Doar aşa monştrii îşi vor pierde din putere. În această ordine de idei, suntem convinşi că mai curând nu Goya a fost cel nemântuit, ci nemântuită a fost epoca în care a trăit acesta. Somnul raţiunii naşte monştri din nou, iar societatea noastră s-a cufundat încă o dată într-un grotesc carnaval al sabatului, în care crima în masă şi războiul se fac în numele unor idealuri pervertite. Însă noi ştim, pentru a cita titlul Capriciului al 19-lea al lui Goya, că Toţi vor cădea!” – Valentin Trifescu, curator

Biografii

Robert Lőrincz (n. 1995, Sfântu Gheorghe, Covasna) a absolvit cursurile de licență (2017) și master (2019) ale Universității de Arte și Design Cluj-Napoca, sub îndrumarea lui Ioan Sbârciu. Trăiește și lucrează în Sfântu Gheorghe. Artistul se inspiră din pasiunile sale pentru muzică, cinematografie și literatură. Explorează însă și puterea vizualului inspirat din mitologie și simbolism. Primul solo show din București l-a avut cu expoziția „Eros/Thanatos” (2021), la Combinatul Fondului Plastic, spațiul expozițional Artsafe. A urmat în 2023 expoziția personală la Casa Avramide, din cadrul Muzeului de Artă Tulcea și tot în acel an participă la SCAF – Festivalul Internațional de Artă Contemporană, Sibiu, festival ce a adunat artiști de pe cinci continente. În 2024, participă la expoziția de grup „Figurativus Eklektikos”, la galeria The Institute, și la duo-show-ul „Incendiar” de la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, alături de Paul Baraka. În 2025, participă la numeroase expoziții de grup și târguri de artă.

Paul Baraka Marat (n. 1994, Arad) a absolvit Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest Timișoara în 2017 sub îndrumarea lui Cristian Sida. Folosind diverse medii artistice, cum ar fi pictura, sculptura, desenul sau instalațiile, Paul creează opere ce împing limitele convenționale, provocând privitorii să reflecteze asupra propriei moralități și a lumii din jur. Explorând diferite aspecte ale grotescului și intersecțiile lui cu lumea contemporană, mesajul său critică normele sociale și politice, subliniind importanța introspecției și a schimbării pentru a atinge un echilibru între binele și răul interior. După numeroase expoziții de grup și personale în Timișoara în anii imediat studenției, Paul participă la prima expoziție de amploare în București la Art Safari Love Edition cu duo show-ul „Nymphs & Zombies” (2023), LSR – Luna Sculptorilor Români (2024) Iași, expoziția de grup „Figurativus Eklektikos”, București (2024), duo show-ul „Incendiar”, Muzeul de Artă Contemporană, Sibiu (2024).

Expoziția „Întunecata concepţie. Erezii lui Lilith şi Saturn” poate fi vizitată până în 4 aprilie 2026 la Scemtovici & Benowitz Gallery, în strada Jean-Louis Calderon nr. 34, de marți până sâmbătă între 15:30 – 19:30.

Despre Scemtovici & Benowitz Gallery

Scemtovici & Benowitz Gallery este o galerie bucureșteană inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria are un program artistic consistent și ambițios, în colaborare cu fundația culturală Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unui imobil construit la finalul anilor ‘20, restaurat și adaptat pentru a găzdui artă contemporană și evenimente dedicate publicului, sectorului creativ și mediului antreprenorial.



