Un copil a murit după ce un autoturism a lovit o căruță condusă de un bărbat beat, în Maramureș

Un copil a murit după ce un autoturism a lovit o căruță condusă de un bărbat beat, în Maramureș

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   22:42
Un copil a murit după ce un autoturism a lovit o căruță condusă de un bărbat beat, în Maramureș
Sursa foto: SVSU Târgu Lăpuș

Un copil a murit, iar alte persoane au fost rănite vineri seara într-un accident produs pe DJ 171 în localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș, după impactul dintre un autoturism și o căruță.

Din primele date a reieșit faptul că în urma impactului dintre un autoturism și o căruță, un minor a murit și alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului căruței testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului.

