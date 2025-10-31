Un copil a murit după ce un autoturism a lovit o căruță condusă de un bărbat beat, în Maramureș

Din primele date a reieșit faptul că în urma impactului dintre un autoturism și o căruță, un minor a murit și alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului căruței testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului.

