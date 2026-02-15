Filmul șocant  din casa groazei din Turda, unde un copil de 3 ani a fost ucis în bătaie de mamă și partenerul acesteia

Vecinii povestesc că mama copilului şi concubinul ei obișnuiau să consume des alcool împreună, inclusiv în prezența copilului de numai 3 ani, scrie observatornews.ro

Joi seară ar fi băut peste măsură, iar partenerul femeii, care nu este şi tatăl copilului, l-ar fi bătut cu un făraș metalic pe cel mic, până când arma crimei s-a rupt în mâinile agresorului. Politiștilor le-ar fi spus, însă, că făraşul a fost distrus de un scaun, care a căzut peste el şi l-a rupt.

Tatăl individului a descoperit tragedia. L-a găsit pe copil vânăt în pat, cu urme de lovituri pe față.

Moarte suspectă

"Dimineaţă când am intrat l-am găsit mort. În pat, mort. Şi m-am uitat mai bine la el şi avea buzele negre şi pete galbene pe obraz şi ei dormeau în partea cealaltă", a declarat tatăl concubinului.

Vecinii au fost cei care au anunţat poliţia. Părinţii susţin că nu ştiau că trebuie să anunţe autorităţile după ce le-a murit copilul. Mai mult, ar fi plănuit inclusiv să îl îngroape în curtea casei.

"Când i-am anunţat, anunţati poliţia, vedeţi ce faceţi şi nu mai ştiu...", mai spune tatăl concubinului.

Întrebat de ce nu a anunţat poliţia, concubinul a răspuns: "Ne-a fost frică".

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi aşteaptă raportul medicilor legişti pentru a afla cauza morţii copilului.