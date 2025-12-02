x close
Copil de 10 ani, violat de un coleg. Nenorocirea s-a petrecut într-un centru pentru minori din Craiova

de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   22:19
Sursa foto: Ilustrație Jurnalul/Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani

Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un social în care sunt instituționalizați minori din Craiova. Polițiștii fac cercetări.

Polițiștii din Craiova au fost sesizați sâmbătă de un bărbat de 46 de ani, reprezentant al unui centru social, cu privire la faptul că în cursul aceleiași zile doi minori instituționalizați ar fi întreținut un raport sexual oral.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit faptul că „un minor de 14 ani ar fi exercitat acte specifice unui raport sexual oral față de un alt minor, de 10 ani, la inițiativa primului, în timp ce se aflau într-un dormitor din incinta centrului”, potrivit IJP Dolj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol săvârşit asupra unui minor.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, iar la finalul acestora va fi propusă o soluţie prin unitatea de parchet competentă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: violat copil
