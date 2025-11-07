Coridor vertical: A fost semnat acordul administratorilor privind cererea de aprobare a „Route 2”

Ce înseamnă asta

Acest produs va viza transportul de combustibil cu punct de plecare terminalul Alexandroupolis, pentru a trece apoi în Bulgaria prin conducta de interconectare Grecia și de acolo să urmeze „trunchiul” principal al Coridorului Vertical pentru a ajunge în Ucraina. Dacă va fi aprobat de autoritățile de reglementare, „Route 2” va oferi o mai mare flexibilitate în utilizarea Coridorului Vertical, adăugând încă o rută. Reamintim că „Ruta 1” include ca punct de plecare și terminalul de gaz natural lichefiat de la Revythoussa, controlat de compania de stat DESFA din Grecia, iar gazul este transportat în Bulgaria prin punctul de conectare din Sidirokastro.

La fel ca în cazul „Route 1”, rezervarea capacității se va face prin licitații lunare, pentru „blocarea” capacității pentru luna următoare. În prima fază, obiectivul este ca produsul să fie aprobat până în aprilie 2026, așa cum s-a întâmplat recent și cu primul produs.

Intenția administratorilor este ca cele două produse să fie extinse până în octombrie 2026. Până atunci, vor fi finalizate lucrările de modernizare a rețelei de transport de gaze naturale din Bulgaria, care sunt deja în curs de desfășurare. Prin urmare, va putea fi exploatată o proporție mai mare din capacitatea de export a sistemului de transport elen, deoarece cantitățile exportate către nord vor putea tranzita Bulgaria.

Obiectivul tuturor părților implicate este ca ruta Coridorul Vertical să fie complet gata până la sfârșitul anului 2027. Acest lucru se datorează faptului că atunci va fi întreruptă furnizarea de gaze rusești, Coridorul Vertical va trebui să poată înlocui cantitățile de combustibil (aproximativ 14 bcm) pe care țările din regiune le achiziționează în prezent de la Moscova.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹