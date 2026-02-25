Coridorul Vertical, prezentat ca miză de sute de milioane de euro pentru firmele românești

Bogdan Ivan a reprezentat oficial România la Transatlantic Gas Security Summit, un summit ministerial organizat marți la Washington, unde a semnat, alături de reprezentanți ai Statelor Unite și ai mai multor state din Europa Centrală și de Est, o declarație comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în regiune.

Ministrul Energiei a subliniat în postările de pe rețele sociale că, dacă proiectul Coridorului Vertical este dus la capăt, companiile românești ar putea obține venituri sau profituri de până la sute de milioane de euro anual.

Vorbind despre venituri suplimentare sau profituri anuale, oficialul român a avansat estimări cuprinse între 250 și 500 de milioane de euro. „Dacă ducem la capăt proiectul de tranzit al gazelor, companiile românești pot obține venituri suplimentare anuale de până la 500 milioane de euro”, a transmis Ivan.

Coridorul Vertical este un proiect regional care leagă rețelele de gaze din sudul Europei de cele din centrul continentului, pe direcția Grecia – Bulgaria – România – Ungaria, cu posibilitate de extindere spre Slovacia și Ucraina. Practic, este o „autostradă” de conducte existente și modernizate, care permite gazelor să circule de la sud la nord, nu doar din est spre vest, cum se întâmpla în mod tradițional.

Prin acest sistem, gazele pot ajunge în regiune din terminalele de gaz natural lichefiat din Grecia, unde sunt aduse pe mare din state precum SUA sau Qatar, dar și din zona Mării Caspice, din Azerbaidjan. În același timp, coridorul poate transporta gaz extras din Marea Neagră sau din alte surse europene, facilitând schimburile între statele din regiune.

Importanța proiectului este legată de lecțiile ultimelor crize energetice. „Vulnerabilitățile din 2006, 2009, 2014 și după 2022 au arătat că dependența de o singură sursă nu este o opțiune. Diversificarea rutelor și integrarea regională înseamnă stabilitate economică și putere de negociere mai mare”, a explicat ministrul.

Declarația comună semnată de România în cadrul summitului transatlantic promovează diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze, consolidarea interconectărilor regionale între statele din Europa Centrală și de Est, precum și întărirea cooperării transatlantice în domeniul securității energetice.

Potrivit lui Bogdan Ivan, „energia nu mai e doar despre resurse, ci despre putere economică, competitivitate și independență strategică”, iar „România își consolidează astfel poziția de hub regional - cu beneficii directe pentru economie și pentru firmele românești” .

(sursa: Mediafax)