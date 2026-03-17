Boala care poate fi depistată dintr-o fotografie: Ce dezvăluie o simplă imagine a mâinii

Analza arată că imagini aparent banale ale mâinii pot fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a detecta semnele timpurii ale acromegaliei, o afecțiune cauzată de producerea excesivă a hormonului de creștere.

Boala poate rămâne nediagnosticată ani întregi

Acromegalia apare de obicei la vârsta adultă și determină mărirea treptată a mâinilor și picioarelor, dureri de cap și modificări ale trăsăturilor faciale. Deoarece evoluția este lentă, diagnosticul poate întârzia chiar și 10 ani, explică endocrinologul Hidenori Fukuoka.

Netratată, boala poate duce la complicații grave și reduce speranța de viață cu până la un deceniu.

IA analizează imaginile mâinilor

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat 725 de participanți, dcirca jumătate dintre ei diagnosticați cu agromegalie.

Peste 11.000 de fotografii ale mâinilor au fost folosite pentru a antrena un model de inteligență artificială. În imagini era vizibil doar dosul mâinii sau un pumn strâns pentru a evita problemele de confidențialitate asociate fotografiilor faciale.

Rezultatele au arătat o precizie ridicată:

88% probabilitate ca diagnosticul să fie corect atunci când testul indică boala

93% probabilitate ca persoana să nu sufere de afecțiune atunci când rezultatul este negativ

Potrivit cercetătoarei Yuka Ohmachi, acuratețea modelului a fost surprinzător de mare, chiar și fără analiza trăsăturilor faciale.

Un diagnostic mai rapid

Deși noua tehnologie ar putea ajuta la depistarea timpurie a bolii, specialiștii subliniază că diagnosticul final nu poate fi stabilit doar pe baza unei fotografii.

Medicii analizează și alte elemente, precum modificarea vocii, expresiile faciale, analizele hormonale și istoricul medical al pacientului.

Totuși, cercetătorii consideră că astfel de instrumente bazate pe inteligență artificială ar putea deveni un sprijin important și ar putea facilita accesul mai rapid la diagnostic. Studiul a fost publicat în revista științifică The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, potrivit a1.ro.