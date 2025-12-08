Corupție la NATO: investigația Elbit Systems și valizele cu bani din România

O amplă investigație jurnalistică internațională dezvăluie un scandal major de corupție în cadrul Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), care ar fi atribuit contracte trucate în valoare de sute de milioane de euro gigantului israelian Elbit Systems — o companie cu multiple contracte și în România, scrie observatornews.ro. Procurorii belgieni au emis mandat internațional de arestare pentru consultantul Eliau Eluasvili, considerat arhitectul fraudei, iar Elbit a fost deja suspendată temporar din procedurile NATO.

Investigație de amploare în Europa

Publicația franceză La Lettre, alături de Le Soir, Knack și platforma Follow the Money, documentează de luni bune nereguli grave în atribuirea unor contracte militare importante de către NSPA.

Contractele suspecte ar fi fost direcționate către Elbit Systems — cel mai mare producător israelian de tehnică militară. Parchetul Federal belgian investighează cazul, iar autorități din SUA, Olanda, Luxemburg, Elveția și România sunt implicate în strângerea probelor.

Cine este Eliau Eluasvili – „creierul operațiunii”

Eliau Eluasvili, consultant în vârstă de 60 de ani, cu cetățenie italiană, este acuzat de corupție și afiliere la o organizație infracțională. El ar fi folosit o rețea de firme din mai multe țări – inclusiv România – pentru a manipula condițiile contractelor NATO în favoarea Elbit Systems.

Eluasvili este dat în urmărire internațională din 30 septembrie.

Contracte suspendate și nereguli masive

NATO a blocat în vară 15 contracte suspecte, dintre care 13 aparțin Elbit Systems sau filialei sale Orion Advanced Systems. În discuție se află:

furnizarea de muniție aeriană și obuze de 155 mm

contramăsuri pirotehnice pentru aeronave

modernizarea navelor de patrulare portugheze (contract de 100 mil. euro)

Un document intern NSPA avertizează asupra unor „acuzații grave”, care arată că atribuirea contractelor a fost influențată în mod fraudulos.

Suspiciunile au crescut odată cu arestarea, între februarie și mai, a cinci actuali și foști angajați NATO implicați în programul de muniții.

Rețeaua consultanților foști angajați NATO

Ancheta arată existența unei rețele de foști angajați NSPA deveniți consultanți, care ofereau:

informații interne confidențiale despre licitații,

detalii despre clauzele contractelor,

sprijin direct pentru companii ce vizau contracte NATO.

Aceștia ar fi profitat de contextul geopolitic al războiului din Ucraina, în condițiile majorării masive a bugetelor de apărare.

Cum apare România în acest scandal

România nu este în centrul scandalului, dar apare în două direcții:

1. Contractele Elbit cu Armata Română

Elbit Systems a primit o comandă în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari pentru a furniza României drone Watchkeeper și un contract de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente Armatei Române, iar Avioane Craiova a semnat în 2020 un contract cu firma israeliană pentru modernizarea avioanelor IAR 99 Șoim. Livrările au fost întârziate, compania românească dând vina pe israelieni.

2. Cazul „valizelor cu bani”

Departamentul de Justiție al SUA a renunțat la acuzații într-un alt caz, care implica valize cu bani în România, privind contracte de câteva sute de milioane de euro pentru furnizarea de combustibil pentru navele militare ale țărilor NATO.

Intervenția Statelor Unite

Un alt actor cheie este Ismaïl Terlemez — fost agent NSPA, acum director Arca Defence — implicat într-un alt caz de mită în SUA. În mod controversat, acuzațiile împotriva sa au fost retrase după întâlnirea Trump–Erdogan.

Liderii NATO cer transparență totală

Scandalul a ajuns în Consiliul Nord-Atlantic, forul politic suprem al NATO.

Stacy Cummings, directoarea americană a NSPA, a fost audiată pe 19 noiembrie, iar ambasadorii statelor membre au cerut:

transparență totală,

reforme în procedurile de achiziții,

reguli stricte privind trecerea foștilor agenți în sectorul privat.

Între timp, NATO admite că și alte companii ar putea fi investigate.

Reacția Elbit Systems

Compania a transmis că:

are politici stricte de conformitate cu legea,

a oferit cooperare deplină NSPA,

nu deține informații despre acuzații și nu le poate comenta în acest stadiu.