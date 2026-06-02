Băsescu avertizează partidele: Greșeala fatală care poate arunca în aer noul Guvern

„Nu merge cu „premier surogat”!

Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală.

Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză.

Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin “linii roşii” şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză.

Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.

Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.

Dacă “guvernul meu” va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un “premier surogat” dar şi cu un preşedinte care devine “preşedinte surogat.”.

Iar după un timp, noi toţi vom afla că “tandemul surogat” a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, amărit datoria şării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, scrie Băsescu.

(sursa: Mediafax)