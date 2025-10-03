Palatul Cotroceni își modifică programul de vizitare în weekend din cauza vremii nefavorabile

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   16:15
Administrația Prezidențială anunță modificarea programului evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, din 4-5 octombrie 2025, accesul în spațiile exterioare fiind suspendat din cauza vremii nefavorabile, iar vizitarea fiind permisă doar în sălile interioare, Muzeul Cotroceni și Biserică.

Pentru siguranța vizitatorilor, accesul în spațiile exterioare va fi suspendat, însă sălile de protocol ale Administrației Prezidențiale, Muzeul Național Cotroceni și Biserica Cotroceni rămân deschise publicului. Intrarea se va face prin Șoseaua Cotroceni, pe la poarta Muzeului Național Cotroceni, tarifele fiind neschimbate.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale transmit că îi așteaptă în continuare pe vizitatori, într-un cadru sigur și protejat de intemperii.

(sursa: Mediafax)

 

