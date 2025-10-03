Palatul Cotroceni își modifică programul de vizitare în weekend din cauza vremii nefavorabile

Administrația Prezidențială anunță că, sâmbătă și duminică, evenimentul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” se va desfășura într-un format adaptat, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.

Pentru siguranța vizitatorilor, accesul în spațiile exterioare va fi suspendat, însă sălile de protocol ale Administrației Prezidențiale, Muzeul Național Cotroceni și Biserica Cotroceni rămân deschise publicului. Intrarea se va face prin Șoseaua Cotroceni, pe la poarta Muzeului Național Cotroceni, tarifele fiind neschimbate.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale transmit că îi așteaptă în continuare pe vizitatori, într-un cadru sigur și protejat de intemperii.

(sursa: Mediafax)