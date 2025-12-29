Decizie drastică: Cel mai mare producător de whisky oprește producția

Jim Beam va suspenda producția la distileria sa principală din Kentucky pe 1 ianuarie 2026. Decizia vine în contextul stocurilor record de bourbon și al incertitudinii comerciale. Kentucky are 16,1 milioane de butoaie de bourbon învechite, cel mai mare stoc din istorie.

Kentucky Distillers' Association a anunțat în octombrie că statul are un record de 16,1 milioane de butoaie de bourbon în depozite. Distilatorii plătesc taxe pe aceste butoaie de băuturi spirtoase învechite.

Distilatorii din Kentucky au plătit 75 de milioane de dolari în taxe pe butoaiele învechite în acest an. Suma reprezintă o creștere cu 27% față de 2024. Costurile cresc pe măsură ce stocurile se acumulează, notează CNN.

Jim Beam, deținută de Suntory Global Spirits, va întrerupe producția la distileria din campusul James B. Beam din Clermont. Compania investește în îmbunătățiri ale site-ului. Producția va continua la distileria artizanală Fred B. Noe din Clermont și la distileria Booker Noe din Boston, Kentucky.

„Evaluăm în permanență nivelurile de producție pentru a răspunde cât mai bine cererii consumatorilor", a declarat compania. Jim Beam a discutat recent cu echipa despre cantitățile pentru 2026.

Suntory Global Spirits nu a anunțat concedieri. Compania are peste 1.000 de angajați în locațiile sale din Kentucky. Îmbutelierea și depozitarea vor continua în Clermont.

Jim Beam va continua discuțiile cu angajații reprezentați de sindicatul United Food and Commercial Workers. Reprezentanții sindicatului nu au comentat încă situația.

Producătorii de whisky și băuturi spirtoase au trebuit să facă față tarifelor de retorsiune din războiul comercial. Consumatorii au redus cheltuielile discreționare în contextul unei crize a accesibilității. Conflictul comercial dintre Statele Unite și Canada a afectat și industria.

În martie, oficialii canadieni au interzis băuturile spirtoase americane din magazine. Regula este încă în vigoare în unele provincii. Uniunea Europeană a amenințat că va majora tarifele pentru whisky-ul american la 50% ca represalii pentru tarifele Trump pentru oțel și aluminiu.

„Planificarea pe termen lung pentru un produs care nu va fi gata decât peste ani de zile este deja destul de dificilă. Avem nevoie de certitudinea unui comerț fără tarife vamale pentru ca singura băutură spirtoasă autohtonă din America să prospere", a declarat Eric Gregory, președintele Asociației Distilatorilor din Kentucky.

În august, UE a anunțat suspendarea pe șase luni a tarifelor de represalii pentru importurile din SUA, inclusiv băuturile spirtoase distilate. Industria bourbon-ului rămâne însă vulnerabilă la fluctuațiile comerciale și la schimbările cererii consumatorilor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)