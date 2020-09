COVID-19 în lume: Peste un milion de decese, de la depistarea noului coronavirus în China

Candidatul independent Nicușor Dan, susținut de PNL și USR PLUS, a obținut 42,75% din voturi pentru funcția de primar general al Capitalei. Gabriela Firea a obținut 38% din voturi, potrivit datelor parțiale...

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, susține că a câștigat un nou mandat: „Am în plus 200 de voturi față de Clotilde Armand”. „Breaking news! După terminarea numărătorii paralele, am în plus 200 de...