Cozonacul a devenit un LUX pentru români. Anul acesta se vinde și la felie, după ultimele scumpiri. Cât costă să-ți satisfaci pofta

Sărbătorile de iarnă aduc scumpiri pe toate planurile. Banca Naţională a României deja a revizuit în sus inflaţia pe final de an, la 9,6%, cu aproape un punct procentual mai mult decât estimarea iniţială, scrie observatornews.ro

Am înregistrat o creştere la mezeluri în jur de 4-5%. E coraborată şi cu mărirea cotei de tva din august. Produsele dulci au înregistrat o creştere foarte mare. Pentru perioada sărbătorilor, ne aşteptăm să avem o stagnare în vânzări, comparativ cu 2024. Este datorată situaţiei incerte. Lumea este mai prudentă cu achziţiile", a spus Crina, proprietar magazin.

"În băcănii, cozonacul se vinde la felie. Şi cu siguranţă aşa îl vor cumpăra mulţi români, pentru a face economie. O felie de 200 de grame costă 18 lei, kilogramul ajunge la 90 de lei. Anul trecut, cozonacul se vindea cu 83 de lei", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Ne va costa mai mult să cumpărăm ceea ce cumpăram anul trecut cu aceeaşi bani. Aş spune prudenţă. Şi să luăm nişte bunuri care chiar ne folosesc", a mai declarat Adrian Codîrlaşu.

În plus, dobânzile nu vor scădea nici ele. Aceeaşi soartă o are şi euro.

"Să coboare spre 5? Să coboare sub 5 lei. Nu! Poate o dorinţă, dar n-are cum să mai coboare sub 5 lei", a mai afirmat Isărescu.

Abia în a doua jumătate a lui 2026 ne-am putea aştepta la o stagnare a preţurilor.