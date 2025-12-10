Cozonacul făcut acasă, de patru ori mai ieftin decât cel din magazine

Familiile preferă să își facă singure prăjiturile și cozonacii de Crăciun, iar această tendință se vede inclusiv în creșterea vânzărilor la ingredientele pentru copt.

Cât costă să faci acasă doi cozonaci

Elena Popescu, pasionată de gătit, a calculat costurile pentru doi cozonaci preparați în propria bucătărie. Lista ingredientelor arată astfel:

Făină – 3 lei

Ulei – 1 leu

Zahăr – 1 leu

Ouă – 4 lei

Nucă – 30 lei

Lapte – 4 lei

Unt – 5 lei

Cacao, esență de rom – 8 lei

Smântână – 5 lei

Gaz/curent – 5 lei

Total: aproximativ 65 de lei pentru doi cozonaci, adică în jur de 32–33 lei bucata.

Cât ar costa dacă i-ai cumpăra

Prețurile din cofetării și piețe sunt chiar de patru ori mai mari.

Cozonac premium cu fistic și ciocolată: 110 lei/kg

Cozonac moldovenesc cu nucă și cacao: 180 lei/bucată

Cozonac însiropat: 190 lei/bucată

Majoritatea cântăresc până la 1,5 kg, ceea ce ridică semnificativ prețul final.

Românii preferă cozonacul făcut acasă

Prețurile ridicate au redus apetitul pentru cozonacii din comerț.

„Ne așteptăm la mai puține comenzi anul acesta. Mulți aleg să gătească acasă”, explică Iuliana Buțu, administrator de cofetărie, pentru observatornews.ro.

Vânzările ingredientelor pentru copt cresc masiv

Vânzările de cacao, praf de copt, esențe, ciocolată pentru gătit și toppinguri au explodat.

„Produsele pentru copt au o creștere de peste 50% față de anul trecut. Ne așteptăm să mai crească pe măsură ce ne apropiem de Crăciun”, spune Michael Kaiser, director comercial al unui supermarket online.

Nu doar cozonacii vor fi făcuți în casă

Cele mai multe familii intenționează să gătească acasă și alte preparate tradiționale de Crăciun – sarmale, piftie sau salată de boeuf –, înainte de a plăti sume consistente pentru variantele gata preparate.