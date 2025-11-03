Profesorul Dan Voiculescu: „Creșterea pensiei minime la 2000 de lei este o urgență națională”

„Unul din cinci pensionari din România supraviețuiește cu 1281 de lei lunar. Din acești bani, trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile și să-și asigure hrana necesară. Este o realitate cumplită, care ar trebui să zguduie conștiința celor care decid”, subliniază profesorul.

Domnia sa consideră că majorarea pensiei minime la 2000 de lei trebuie tratată ca o prioritate națională, nu ca o măsură simbolică: „E nevoie de o creștere reală, nu una care pare mai degrabă o batjocură. Ce sens are acel un leu peste 1280?”

Profesorul Dan Voiculescu precizează că tema este apolitică, iar o decizie de creștere a pensiei minime, asumată de Guvern și susținută de Parlament, ar reprezenta „un semn de responsabilitate și respect față de seniorii vulnerabili ai acestei țări”.

Postarea integrală poate fi citită pe blogul profesorului Dan Voiculescu.