Crimă șocantă în București: o tânără de 30 de ani a murit după un scandal violent cu iubitul german de 86 de ani. Ar fi ucis-o cu o cârjă

Poveste incredibilă în Capitală: relație de 10 ani, sfârșită tragic într-o noapte de violență

Un caz cutremurător zguduie Capitala: o femeie de 30 de ani a fost găsită fără viață într-o locuință din Sectorul 3, după un conflict violent cu partenerul său, un cetățean german în vârstă de 86 de ani. Ancheta este în plină desfășurare, iar detaliile sunt de-a dreptul tulburătoare.

Conflictul care a degenerat în tragedie

Scene dramatice s-au petrecut într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, unde polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 30 de ani. Din primele informații furnizate de anchetatori, între victimă și partenerul său, un bărbat de 86 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan care a escaladat rapid într-o confruntare violentă, potrivit Observator News.

Potrivit declarațiilor oferite de suspect, femeia ar fi devenit agresivă în timpul altercației. „Moment în care femeia a încercat să se urce pe octogenar și să-l rănească”, a susținut acesta în fața anchetatorilor. Relația dintre cei doi dura de aproximativ 10 ani, în ciuda diferenței de vârstă de aproape șase decenii.

Varianta suspectului: legitimă apărare sau agresiune?

Bărbatul, identificat de surse judiciare ca fiind Mausolf Heniz Jurgens, cetățean german, a declarat că a acționat în legitimă apărare. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a încercat să o îndepărteze pe femeie folosindu-se de o cârjă, după care conflictul a degenerat.

Conform acelorași surse, bărbatul ar fi recunoscut că a strâns-o de gât pe victimă folosind cârja, gest care ar fi dus, în final, la decesul acesteia. În prezent, el este principalul suspect într-un dosar de omor și este audiat de polițiști.

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale poliției și un echipaj SMURD, care a încercat resuscitarea victimei. Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar.

„La ora 03:45, medicii au constatat decesul acesteia.”

Trupul femeii a fost transportat pentru efectuarea necropsiei, iar anchetatorii au deschis o anchetă complexă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Suspiciuni privind consumul de droguri

Ancheta ia în calcul și posibilitatea ca victima să fi fost sub influența substanțelor interzise în momentul incidentului. Surse apropiate cazului susțin că femeia era cunoscută cu probleme legate de consumul de droguri.

Autoritățile au dispus efectuarea unor analize toxicologice pentru a determina dacă acest factor a contribuit la comportamentul agresiv descris de suspect.

O relație fără antecedente violente

Deși conflictul a avut un final tragic, anchetatorii susțin că, până în prezent, nu existau sesizări privind violență domestică între cei doi. Relația lor, deși neobișnuită prin diferența de vârstă, nu intrase anterior în atenția autorităților.

Bărbatul, care are dificultăți de deplasare, urmează să fie supus unor evaluări suplimentare, în timp ce ancheta continuă.