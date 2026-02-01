Mama băiatului de 13 ani, acuzat de uciderea lui Mario, spune că este terorizată

„Mă tem, suntem terorizați de oameni. Am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați”, a spus ea, explicând că nu mai are liniște oriunde ar merge.

Femeia susține că nu a observat nimic neobișnuit în comportamentul fiului ei în zilele dinaintea tragediei și că nu știa că acesta consumă droguri sau că avea probleme cu Mario, cu care ar fi fost prieten.

„Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a afirmat ea, menționând că a aflat detalii despre crimă abia după ce poliția a luat declarația copilului.

Ea a adăugat că în noaptea crimei era la serviciu, iar dimineața a venit acasă fără să știe ce se întâmplase. Ea a observat urme de sânge și alte semne în curte, dar copilul i-ar fi spus că era vorba de o găină ucisă de câine.Mama adolescentului a fost decăzută din drepturile părintești și nu știe unde se află fiul ei în prezent, fiind separată de el.

Femeia a mai mai mărturisit că își dorește ca fiul să fi putut răspunde penal pentru fapta lui, sugerând că ar fi redus revolta publică din jurul cazului.

În prezent, opinia publică și revolta în comunitate rămân puternice, iar autoritățile analizează și alte aspecte ale anchetei, inclusiv expertize și petiții pentru schimbarea legislației privind răspunderea penală a minorilor.

În 19 ianuarie, în jurul orei 21.30, unul dintre copiii aflați în arest, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc în casa copilului de 13 ani, din Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la fața locului a ajuns și al doilea suspect de 15 ani. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, spun procurorii.

(sursa: Mediafax)