Crimă șocantă în Timiș: Adolescent de 15 ani, ucis cu toporul și îngropat în curtea unui prieten. Doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, suspecți

O crimă de o violență extremă a cutremurat comunitatea din localitatea Cenei, județul Timiș. Alin Mario Berinde, un adolescent de 15 ani, dat dispărut de familie, a fost găsit mort, îngropat în curtea unei case. Suspecții principali sunt doi minori, iar ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare despre conflictul dintre adolescenți.

Cazul a ieșit la iveală după ce familia băiatului a alertat poliția în legătură cu dispariția acestuia. Alin Mario Berinde plecase de acasă luni, 18 ianuarie, cu trotineta și nu s-a mai întors. Mama sa a anunțat autoritățile a doua zi, iar polițiștii au demarat imediat căutările pe raza localității Cenei, potrivit Observator News.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Poliției Române, adolescentul figura ca fiind plecat voluntar de la domiciliu, întrucât obișnuia să mai lipsească de acasă.

Urme de sânge, obiecte abandonate și o descoperire macabră

În timpul cercetărilor, anchetatorii au descoperit trotineta și ghetele băiatului, ascunse într-un tufiș. Indiciile i-au condus ulterior la urme de sânge găsite pe stradă și într-o curte din comună.

Continuând verificările, polițiștii au făcut descoperirea șocantă: trupul neînsuflețit al adolescentului fusese îngropat în curtea unui minor de 13 ani, unul dintre suspecții principali.

Surse din anchetă indică faptul că băiatul era decedat de aproximativ două zile în momentul descoperirii.

Suspecți: doi minori și un martor de 21 de ani

Anchetatorii au stabilit că principalii suspecți sunt doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, prieteni ai victimei. Cei trei ar fi avut conflicte mai vechi, izbucnite încă din vara trecută.

Un tânăr de 21 de ani este audiat ca posibil martor, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă acesta a asistat direct la comiterea faptei sau dacă deține informații relevante.

Toți cei implicați în acest caz învățau la aceeași școală, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Detalii cutremurătoare din anchetă

Surse apropiate anchetei susțin că adolescentul ar fi fost lovit cu un topor în cap. După comiterea crimei, hainele victimei ar fi fost incendiate, iar trupul, parțial ars, ar fi fost îngropat într-o anexă gospodărească din spatele unei case.

Ancheta a scos la iveală că au încercat să-şi ascundă fapta, au ucis chiar şi o găină pentru a masca urmele de sânge. Unul dintre suspecţi este coleg de clasă cu victima, iar cei care-l cunosc spun că relaţia dintre ei era dominată de o rivalitate bolnăvicioasă.

Trupul neînsuflețit al băiatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții.

Primarul comunei: „Se vorbește despre consum de droguri”

Primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin, a declarat că în comunitate circulau informații privind comportamentul violent al adolescenților.

„Se aude că ar fi consumat droguri. Nu știm încă sigur, dar un prieten de-al lor mi-a spus că de la droguri ar fi pornit conflictul”, a declarat primarul pentru Radio Reșița.

Edilul a precizat că nu există indicii privind implicarea părinților în comiterea faptei și că, după crimă, suspecții s-au comportat aparent normal, mergând inclusiv la școală.

Ancheta continuă

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, care continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc crima.

Autoritățile reamintesc că la numărul de urgență 119 pot fi semnalate cazurile de violență și abuz asupra copiilor.