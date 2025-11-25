Primarul Sectorului 1 estimează că până la finalul anului se va găsi o soluţie pentru eşalonarea plăţilor restante la Romprest

Edilul a precizat marţi, în şedinţa Consiliului local, că Primăria cere operatorului respectarea unui "standard de curăţenie", însă acesta "refuză" invocând faptul că nu au fost achitate facturi restante, motiv pentru care nu poate să asigure tot personalul necesar.



"Avem o perspectivă. Eu sunt de părere că, până la finalul anului, la şedinţa următoare, să avem o soluţie de eşalonare a acelor plăţi, a acelor facturi datorate conform deciziei instanţei, în care să putem aloca resursa necesară ca operatorul să respecte programul pe care l-am stabilit şi anume: pe străzile principale să se facă curăţenie zilnic, iar săptămânal să fie spălate. (...) Lună de lună, fiecare stradă (secundară) din sector trebuie să fie spălată, curăţată cel puţin o dată", a spus primarul.



Cristian Tuţă a susţinut că administraţia anterioară nu a dus la îndeplinire măsurile impuse de către organele de control şi autorităţile de reglementare pe parcursul a trei-patru ani.



"Am început să le îndeplinim şi mai avem puţin şi le îndeplinim pe toate. Am măsurat toate străzile. Vă aduc aminte că în programul nostru de salubritate nu era Cartierul Henri Coandă. Un cartier întreg - sute de familii care nu beneficiau de servicii publice, plătind taxe în Sectorul 1. Am făcut programul de salubritate respectând inclusiv Regulamentul-cadru al ANRSC privind organizarea salubrităţii stradale. Am planificat pentru fiecare arteră ce activităţi trebuie făcute zilnic, însă avem un refuz din partea operatorului de salubritate de a semna acest act adiţional şi de a aplica aceste noi măsuri ale programului de salubritate invocând o datorie istorică - situaţie prezentată de comisia mixtă. Au fost facturi de 134 de milioane, pe care Primăria a refuzat să le plătească la momentul respectiv, 2020 - 2021", a explicat primarul.



Conform acestuia, o parte din banii respectivi au intrat în contul operatorului fie prin terţi popriţi, fie prin plăţi voluntare. Astfel, Primăria Sectorului 1 făcut plăiţi voluntare de 15 milioane de lei în contul Romprest.



"Avem mandat din partea dumneavoastră pentru a găsi o soluţie de eşalonare a acestor plăţi, deoarece bugetul local nu permite achitarea acestor datorii istorice. Noi trebuie să găsim o soluţie şi, credeţi-mă, sunt în dialog cu toţi directorii departamentelor pentru a face economiile necesare ca aceste bugete să le putem asigura... O administraţie disciplinată, în momentul în care avea un litigiu asupra unei facturi sau o neclaritate, proviziona aceşti bani în contul de provizioane şi nu lăsa bugetul descoperit ca, în situaţia de faţă în care avem decizii definitive ale instanţelor, să fim în situaţia în care nu avem banii necesari", a transmis el.



Pe de altă parte, primarul a făcut apel şi la responsabilitatea cetăţenilor, atrăgând atenţia asupra deşeurilor abandonate pe spaţiul public. El a menţionat că ridicarea acestora este decontată suplimentar de către operator.



"Plătim foarte mulţi bani pentru a colecta acest deşeu abandonat. Trebuie să respectăm programul de curăţenie, trebuie să aducem coerenţă, dar lucrul aceasta îl vom face împreună cu asociaţiile de proprietari, alături de Poliţia locală, implicând şi operatorul. Este un proces în care, dacă cineva nu se ţine de responsabilităţile pe care le are, apar aceste disfuncţionalităţi pe care le vedem astăzi în oraş", a indicat el.



Potrivit primarului, trebuie identificate soluţii "mai bune" pentru deşeurile provenite din construcţii şi cele voluminoase. În acest sens, a făcut referire la faptul că Primăria Capitalei organizează un centru de aport voluntar, unde cetăţenii vor putea aduce deşeuri voluminoase şi electrocasnice vechi.



Totodată, el a atras atenţia asupra faptului că există "foarte mulţi" agenţi economici care nu au un contract de salubritate sau care îl au dimensionat la cantităţi minime, motiv pentru care "aleg să abandoneze deşeuri la colţul străzii".

