Criză majoră a apei în Prahova: Administrația Apele Române cere declararea stării de urgență

Situație critică în acumularea Paltinu, unde nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, de la cota 609 la cota 621, acumulându-se peste 10 milioane de metri cubi de apă — de două până la trei ori mai mult decât volumul obișnuit aferent debitelor multianuale. În aval, evacuarea apei se poate face în prezent doar prin centrala hidroelectrică, însă la debite limitate, de 2–3 metri cubi pe secundă.

Centralele au fost oprite temporar din cauza turbidității extreme, care a generat riscul de supraîncălzire și a făcut imposibilă tratarea corespunzătoare a apei pentru consumul populației. În acest context, Apele Române recomandă Direcției de Sănătate Publică Prahova și autorităților locale să asigure apă doar în scop menajer pentru locuitorii afectați.

Instituția solicită oficial declararea stării de urgență, pentru a permite implementarea rapidă a unor măsuri care să sprijine comunitățile din zona afectată. Conform estimărilor actuale, furnizarea apei potabile ar putea fi reluată abia la cel puțin 72 de ore după încetarea precipitațiilor, dacă turbiditatea scade la valori compatibile cu procesul de tratare din Stația Voila.

În cadrul ședinței CJSU Prahova, la care au participat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și directorul general al ANAR, Florin Ghiță, s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuție pentru a asigura apă potabilă locuitorilor din localitățile afectate.

(sursa: Mediafax)