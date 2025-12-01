Criza apei suspendă cursurile în 13 localități din Prahova. Elevii vor face ore online

"Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că, în perioada 02 - 05.12.2025, în unităţile de învăţământ/unităţile conexe din localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Floreşti, Vărbilău şi Aluniş, cursurile se vor desfăşura în sistem online", se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituţiei.



Conform sursei citate, orice informaţie legată de evoluţia situaţiei va fi transmisă de îndată către unităţile de învăţământ, către părinţi şi către elevi.



Anterior, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, a informat că elevii Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr", aproximativ 1.300, nu vor reveni la cursuri marţi, din aceleaşi motive.

Sursa: AGERPRES