Criza apei suspendă cursurile în 13 localități din Prahova. Elevii vor face ore online

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   08:50
Sursa foto: Cursuri online în 13 localităţi pe fondul crizei apei de la Paltinu

Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 - 5 decembrie, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

"Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că, în perioada 02 - 05.12.2025, în unităţile de învăţământ/unităţile conexe din localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Floreşti, Vărbilău şi Aluniş, cursurile se vor desfăşura în sistem online", se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Conform sursei citate, orice informaţie legată de evoluţia situaţiei va fi transmisă de îndată către unităţile de învăţământ, către părinţi şi către elevi.

Anterior, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, a informat că elevii Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr", aproximativ 1.300, nu vor reveni la cursuri marţi, din aceleaşi motive.

Sursa: AGERPRES

