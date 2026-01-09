Europa își schimbă meniul: carnea de vită și vinul pierd teren, puiul și uleiul de măsline câștigă

Schimbarea preferințelor culinare ale noilor generații va duce la scăderea consumului de vin, dieta mediteraneană, care va prinde tot mai mult, va stimula utilizarea uleiului de măsline, iar carne de pasăre va continua să fie preferată, pentru că este considerată opțiune mai convenabilă, sănătoasă și accesibilă ca preț de către europeni. Acestea sunt doar câteva dintre prognozele făcute de Comisia Europeană în ceea ce privește perspectivele sectorului agricol până în 2035. Ele se regăsesc în raportul „EU Agricultural Outlook 2025 - 2035”.

Cheltuielile gospodăriilor pentru alimente scad

Prognoza estimează că gospodăriile vor cheltui o proporție din ce în ce mai mică din venitul lor pe alimente, în scădere cu aproape 2%, până la 20,3% în 2035, sugerând că alimentele, inclusiv cateringul și restaurantele, ar putea deveni mai accesibile. Acest lucru reflectă evoluțiile post-COVID-19 și tendințele continue din ultimele două decenii în țările care au aderat la UE în și după 2004, oarecum afectate de inflația ridicată a prețurilor alimentelor din ultimii ani. Persoanele din țările din estul UE au cheltuit, din punct de vedere istoric, relativ mai mult pe alimente din cauza veniturilor mai mici, ceea ce le-a afectat puterea de cumpărare, dar până în 2035 se așteaptă ca ponderile cheltuielilor să se fi apropiat, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și România urmând să înregistreze cea mai mare scădere din cauza creșterii venitului pe cap de locuitor și a schimbării preferințelor de cheltuieli. Până în 2035, Polonia, Slovacia și Slovenia ar putea avea ponderi mai mici ale cheltuielilor alimentare decât multe țări ale UE de dinainte de 2004, pe măsură ce nivelurile veniturilor cresc.

Utilizarea terenurilor arabile, în scădere marginală

Concurența dintre diferitele utilizări ale terenurilor (cum ar fi zonele urbane, transportul și energia regenerabilă) are impact asupra suprafeței de teren care poate fi alocată agriculturii și pădurilor. Cu toate acestea, suprafața totală de teren agricol și forestier din UE este prevăzută să scadă doar marginal. Cu toate acestea, această stabilitate generală ascunde variații semnificative între diferitele tipuri de

utilizare a terenurilor. Utilizarea terenurilor este supusă unor tendințe contradictorii. Pe de o parte, orice extindere a suprafeței de teren dedicate culturilor arabile este descurajată de: (i) impactul potențial al unor fenomene meteorologice extreme mai frecvente, deficitul de apă; (ii) volatilitatea accesibilității și disponibilității inputurilor care afectează competitivitatea culturilor arabile din UE; și (iii) previziunile privind o cerere mai mică de furaje și biocombustibili. Pe de altă parte, o cerere mai mare pentru anumite culturi arabile ar putea stimula extinderea suprafeței în mod mai pozitiv, rezultând doar o ușoară scădere a suprafeței arabile de -0,4% în 2035 față de perioada 2023-2025 în general.

Suprafețele cultivate cu semințe oleaginoase și leguminoase vor crește

Se preconizează că suprafața dedicată cerealelor va scădea ușor la 49,5 milioane de hectare în 2035 (-0,6% față de 2023-2025) din cauza concurenței cu alte culturi și a prețurilor mai mari la îngrășăminte. Se preconizează că scăderea culturilor arabile va fi determinată de grâu și secară, în timp ce suprafețele cultivate cu porumb și orz ar putea rămâne relativ stabile. Suprafața dedicată cultivării ovăzului va crește din cauza cererii mai mari. Se preconizează că și suprafața dedicate semințelor oleaginoase și leguminoaselor va crește (cu 2% până în 2035 față de 2023-2025), determinată de creșterea cererii, beneficiile pentru mediu ale semințelor oleaginoase și leguminoaselor, costurile de producție mai mici, rezistența relativă la secetă a florii-soarelui și stimulentele politice pentru sprijinirea producției de leguminoase și boabe de soia. Se așteaptă ca suprafața dedicată rapiței să rămână stabilă în următorul deceniu, deoarece extinderea sa este probabil limitată de cererea scăzută de biocombustibili și de lipsa produselor de protecție a plantelor disponibile.

Cum arată estimările pentru producțiile agricole

- Prețurile cerealelor ar urma să crească, în medie, cu 1,7% pe an, evoluție determinată în principal de majorarea costurilor cu îngrășămintele și a cheltuielilor totale de producție. Prețurile oleaginoaselor sunt prognozate să avanseze într-un ritm mai lent decât în deceniul precedent, soia înregistrând cea mai accentuată creștere, de aproximativ 1,6% pe an. Uniunea Europeană este așteptată să rămână, în mare măsură, autosuficientă în producția de cereale. Producțiile medii la grâu au potențial de creștere, în timp ce randamentele la porumb și orz sunt prognozate să rămână relativ stabile.

- Se preconizează că în anii următori consumul de carne din UE va scădea marginal, din cauza trecerii consumatorilor de la carnea roșie la cea albă, determinată de comoditate, prețuri și preocupări tot mai mari legate de sustenabilitate și sănătate.

Se preconizează că producția de carne de vită din UE va scădea în continuare, determinată de reducerea efectivelor de animale, de unele cadre de reglementare naționale mai stricte și de probleme legate de reînnoirea generațiilor. Deși sprijinul din partea Politicii Agricole Comune și o perspectivă favorabilă a prețurilor ar putea încetini declinul, producția se așteaptă să scadă semnificativ până în 2035. Consumul de carne de vită pe cap de locuitor din UE se așteaptă să scadă din cauza disponibilității reduse și a prețurilor mai mari. În timp ce cererea globală de carne de vită este în creștere, în special în regiuni precum China și Orientul Mijlociu, exporturile de carne din UE sunt constrânse de oferta limitată și de presiunile concurențiale, în timp ce exporturile de animale vii ar putea, de asemenea, să scadă din cauza preocupărilor legate de bunăstare și a accentului pus pe comerțul intra-UE.

- Se preconizează că o scădere a producției de carne de oaie și de capră din UE

va continua treptat pe parcursul perspectivei, în principal din cauza micșorării dimensiunii efectivelor de animale. Se preconizează că consumul din UE va rămâne neschimbat, influențat de tradiție și factori culturali, care, împreună cu oferta limitată, ar putea menține prețuri ridicate și ar putea duce la o creștere a importurilor din UE.

- Exporturile de animale vii ar putea scădea, în principal din cauza preocupărilor legate de bunăstarea animalelor. Se preconizează că exporturile de carne din UE

se vor stabiliza, susținute de cererea din regiunile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, deși incertitudinile cu privire la destinațiile exporturilor persistă, iar cantitățile rămân volatile.

- În urma creșterii recente a producției de carne de porc din UE, perspectivele indică un declin până în 2035, determinat de reglementări mai stricte privind bunăstarea animalelor și mediul și de diminuarea oportunităților de export, în special din cauza scăderii cererii din China. Capacitățile de producție din China și Vietnam continuă să se redreseze în această perioadă, ceea ce duce la o cerere mai mică de importuri. Drept urmare, se preconizează că exporturile de carne de porc din UE vor scădea.

- Se așteaptă ca producția de carne de pasăre din UE să crească, determinată de majorarea cererii la nivelul UE și la nivel mondial, deoarece carnea de pasăre este considerată o opțiune mai convenabilă, sănătoasă și accesibilă, deși creșterea producției ar putea fi mai lentă decât în ​​ultimul deceniu, deoarece sectorul se

adaptează la sisteme de producție mai sustenabile. Se așteaptă ca importurile

să crească pentru a satisface cererea UE. Cererea globală de importuri de carne de pasăre susține creșterea exporturilor UE, dar se așteaptă ca ponderea exporturilor UE să rămână stabilă, pe măsură ce concurența se intensifică.

- Se preconizează că producția de ouă din UE va continua să crească, deși într-un ritm mai lent decât în ​​ultimii 10 ani. Progresele în automatizare, digitalizare și genetică ar putea sprijini productivitatea în UE. Consumul de ouă pe cap de locuitor în UE ar putea crește constant, determinat de accesibilitate, conștientizarea problemelor de sănătate și îmbătrânirea populației, precum și de cererea susținută din partea industriei de prelucrare a ouălor. Se așteaptă ca importurile din UE să crească, în timp ce oportunitățile de export ar putea crește pe termen lung, determinate de cererea din țările vecine și de exportul de albumină.

- Prețul laptelui crud în UE este probabil să rămână relativ ridicat în perioada 2025-2035, susținut de cererea puternică atât pentru grăsimile din lapte, cât și pentru produsele îmbogățite cu proteine. Piețele produselor lactate vor deveni mai segmentate la nivel mondial, ceea ce ar putea crește valoarea adăugată atât în ​​vânzările interne, cât și la nivel global de produse lactate din UE. Posibilele provocări cu care s-ar putea confrunta fermierii de produse lactate sunt inclusiv creșterea concurenței pe piețele globale ale produselor lactate și creșterea incertitudinii din cauza: (i) tensiunilor geopolitice; (ii) perturbărilor piețelor de materii prime; sau (iii) schimbărilor climatice.

- Se așteaptă ca sectorul uleiului de măsline din UE să își revină de la minimele anterioare de producție. Tendințele de consum arată o scădere în țările producătoare tradiționale din UE, deși interesul crește în alte părți datorită popularității dietei mediteraneene. În ceea ce privește comerțul, exporturile de ulei de măsline din UE vor rămâne puternice. Se așteaptă ca producția de măsline de masă din UE să scadă din cauza concurenței crescute din partea producătorilor din afara UE. Se preconizează că în viitor consumul de măsline din UE va crește în continuare, beneficiind de sporirea interesului global pentru bucătăria mediteraneană și tendințele în materie de sănătate, susținând cererea constantă și oportunitățile comerciale pentru UE.

- Consumul de vin din UE este de așteptat să-și continue tendința descendentă,

determinat de schimbarea obiceiurilor de consum și a politicilor naționale, deoarece mai multe țări ale UE promovează politici de sprijinire a unui consum moderat de alcool, din motive legate de sănătate. Piețele majore de export încep să reflecte aceste tendințe de consum, dar cererea din piețele emergente de consum ar putea oferi unele oportunități de export chiar dacă ponderile lor actuale rămân prea limitate pentru a ajuta semnificativ la stabilizarea exporturilor UE. Se așteaptă ca producția de vin din UE să reflecte aceste tendințe și să scadă, în special prin reducerea suprafeței de teren dedicate podgoriilor. În general, se preconizează că importurile de vin din UE vor scădea, reflectând schimbările în modelele de consum intern.

- Se așteaptă ca producția de mere din UE să crească ușor datorită îmbunătățirii randamentului și în ciuda unei suprafețe de teren dedicate merelor în scădere, consumul de mere proaspete scăzând pe măsură ce preferințele se schimbă.

- Producția de piersici și nectarine din UE este de așteptat să scadă din cauza

micșorării suprafeței de teren dedicate producției, deși eforturile de îmbunătățire a randamentului ar putea atenua acest declin. Consumul general de piersici și nectarine în UE este proiectat să scadă ușor în următorul deceniu și, deși UE rămâne un exportator net, importurile de piersici și nectarine procesate ar putea crește, pe fondul concurenței internaționale tot mai mari.

- Producția de roșii din UE se va confrunta cu tendințe mixte, cu: (i) scăderi ale consumului de produse proaspete în unele regiuni; (ii) extinderea prelucrării, determinată de investiții și sprijin politic; (iii) creșterea cererii de roșii proaspete datorită popularității gustărilor; (iv) creșterea consumului de roșii procesate

din cauza tendințelor în consumul rapid; și (v) importuri și exporturi mai mari, pe fondul presiunilor concurențiale globale.

- Producția de portocale din UE se va confrunta cu reduceri atât ale randamentelor, cât și ale suprafeței de teren dedicate producției. Se preconizează că va scădea consumul de portocale proaspete, în timp ce cererea de portocale procesate ar putea crește ușor, sporind dependența UE de importuri.

Volatilitatea prețurilor adaugă o presiune suplimentară pe industria zahărului

Prețurile zahărului au înregistrat o volatilitate crescută în ultimii ani, determinată în principal de costurile factorilor de producție, situația geopolitică instabilă și schimbările politicilor privind zahărul și etanolul pe principalele piețe mondiale. Prețurile zahărului alb din UE au crescut la un nivel-record la începutul sezonului 2022/2023 și apoi au scăzut brusc în următorii doi ani, punând o presiune semnificativă asupra industriei. Consolidarea industriei este văzută ca un factor-cheie în creșterea competitivității sectorului zahărului din UE. În ceea ce privește sustenabilitatea, nu tehnici genomice și noile soiuri de sfeclă ar ajuta. Producția de zahăr organic în UE nu se așteaptă să crească semnificativ față de cota sa actuală de 1% din cauza cererii în stagnare, costurilor de producție mai mari și a concurenței.