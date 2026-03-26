UPDATE Criza carburanților: Guvernul NU este pregătit să adopte ordonanța de urgență

UPDATE Ordonanța privind măsurile de intervenție pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul majorării prețului la carburanți, ar urma să fie adoptată joi de Guvern. Totuși, este puțin probabil să se întâmple. Cu o oră înainte de ședință, nu s-a ajuns la o formă finală.

Guvernul Bolojan, nehotărât

Cu mai mai puțin de o oră înainte de ședința de Guvern, nu există o formă finală a proiectului de OUG, potrivit informațiilor MEDIAFAX, astfel că nu poate fi inclus pe ordinea de zi.

Chiar dacă se ajunge la un acord până se reunește Executivul, proiectul nu ar putea fi adoptat, potrivit procedurii, până nu are toate avizele interministeriale.

Ședința de Guvern ar fi trebuit să aibă loc miercuri, însă a fost amânată din nou pentru joi, de la ora 11:30.

Consiliul Economic și Social a dezbătut miercuri proiectul inițiat de Ministerul Energiei și a dat aviz nevafotabil. Marți seara lipseau două avize, astfel ca a fost amânat. Dată fiind lipsa avizului CES, ședința de Guvern de miercuri în care urma să se supună aprobării a fost de asemenea amânată.

UPDATE Ședința de Guvern a fost din nou amânată. Astfel, Executivul se va reuni joi de la ora 11:30.

ȘTIRE INIȚIALĂ Ședința de Guvern este programată joi la ora 11.00.

Executivul ar urma să adopte ordonanța privind criza carburanților.

„În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a mai spus marți premierul, după o întâlnire cu reprezentanții patronatelor pe tema acestor măsuri.

Premierul a spus că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Proiectul nu era marți seara pe agenda de lucru a Guvernului, dar, potrivit regulamentului, acesta poate fi inclus pe ordinea de zi suplimentară.

Consiliul Economic și Social a dezbătut miercuri proiectul inițiat de Ministerul Energiei, care a primit toate avizele, după ce marți lipseau două, astfel ca a fost amânat. Dată fiind lipsa avizului CES, ședința de Guvern de miercuri în care urma să se supună aprobării a fost de asemenea amânată.

