CSAT se reunește joi pentru măsuri privind protecția spațiului aerian și amenințările dronelor

Administrația Prezidențială a anunțat că ședința CSAT va începe la ora 12:00 și va aborda stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor provenite de la sisteme de aeronave fără pilot la bord.

De asemenea, vor fi discutate cerințele tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor necesare implementării acestor măsuri.

Un alt subiect aflat pe ordinea de zi privește stabilirea persoanelor împuternicite să aprobe sau să ordone acțiuni împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național.

Totodată, vor fi stabilite procedurile de informare privind acțiunile de control asupra utilizării spațiului aerian.

Potrivit comunicatului, membrii Consiliului vor analiza și alte teme de actualitate din sfera securității naționale, în contextul intensificării riscurilor generate de utilizarea dronelor și a altor mijloace aeriene neautorizate.

(sursa: Mediafax)