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CSAT avertizează: Suspendarea activității ROMATSA reprezintă o amenințare la adresa securității naționale

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   22:03
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CSAT avertizează: Suspendarea activității ROMATSA reprezintă o amenințare la adresa securității naționale
CSAT cere măsuri urgente pentru ROMATSA: Blocarea activității ar afecta securitatea României și misiunile NATO

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a cerut Guvernului să identifice de urgență soluții pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană furnizate de ROMATSA, după ce Curtea de Apel București a dispus suspendarea, pentru 30 de zile, a certificatului de funcționare al regiei. Decizia instanței nu este însă definitivă și nici executorie.

Subiectul a fost analizat luni, în ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, la care a participat și premierul interimar Ilie Bolojan.

CSAT: Suspendarea activității ROMATSA ar afecta securitatea națională

Potrivit Administrației Prezidențiale, suspendarea certificatului ROMATSA a fost decisă de Curtea de Apel București într-un proces deschis de 12 controlori de trafic aerian, care acuză regia de discriminare la angajare.

Deși hotărârea nu produce efecte în acest moment, membrii CSAT avertizează că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar avea consecințe grave.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”, se arată în comunicatul transmis după ședință.

Posibile efecte asupra traficului aerian și economiei

CSAT atrage atenția că un blocaj al activității ROMATSA nu ar afecta doar România, ci și rețeaua europeană de trafic aerian.

Potrivit forului, suspendarea serviciilor de navigație aeriană ar putea determina rerutarea coridoarelor aeriene europene, esențiale în actualul context de securitate din estul Europei, afectând totodată credibilitatea României în raport cu EUROCONTROL.

În plan intern, autoritățile avertizează că o astfel de situație ar avea consecințe importante asupra:

  • transportului aerian comercial;
  • zborurilor cargo;
  • misiunilor de urgență;
  • lanțurilor strategice de aprovizionare.

Totodată, blocarea managementului traficului aerian ar putea genera pierderi economice semnificative.

Guvernul trebuie să identifice soluții

În urma analizei, membrii CSAT au decis să solicite Guvernului și instituțiilor competente să ia măsurile necesare pentru ca serviciile de navigație aeriană să funcționeze fără întreruperi.

„Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”, se precizează în comunicatul oficial.

Ce este ROMATSA

ROMATSA este furnizorul unic al serviciilor de navigație aeriană din România și are un rol esențial în coordonarea traficului aerian.

Controlorii de trafic ai regiei gestionează decolările, aterizările și tranzitul aeronavelor prin spațiul aerian românesc, asigurând separarea în siguranță a zborurilor civile și colaborând cu structurile militare și cu partenerii europeni din domeniul aviației.

Autoritățile subliniază că menținerea funcționării ROMATSA este esențială atât pentru siguranța zborurilor, cât și pentru securitatea națională și îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul NATO și al sistemului european de management al traficului aerian.

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Subiecte în articol: romatsa
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