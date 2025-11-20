Cresc chiriile la locuințele de stat

Ministerul Cseke Attila a anunțat că, potrivit legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Astfel, Ministerul Dezvoltării, a publicat, în transparență decizională, proiectul care prevede actualizarea tarifelor.

Sunt vizate locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome și pentru curţile şi grădinile aferente.

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007.

Potrivit ministrului, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei.

Nu intră sub incidența acestui act normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru acestea, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018, precizează Ministerul Dezvoltării.

(sursa: Mediafax)