Lovitură pentru români: pâinea se scumpește din nou din cauza carburanților

Scumpiri la pâine în România: prețurile ar putea crește cu până la 10% până la finalul lunii

Românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru produsele de bază. Industria de panificație avertizează că scumpirea carburanților și lipsa unor măsuri de sprijin din partea autorităților vor duce inevitabil la majorarea prețului pâinii.

De ce se scumpește pâinea

Prețul pâinii și al produselor de panificație din România ar putea crește cu până la 10% până la sfârșitul lunii, potrivit reprezentanților industriei. Principalul motiv îl reprezintă creșterea costurilor la energie și carburanți, care apasă tot mai mult pe producători.

Președintele Rompan, Aurel Popescu, a explicat că situația devine dificil de susținut:

„Se pare că da (să ne așteptăm la scumpirea pâinii și a produselor de panificație n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă.”

Acesta atrage atenția că producătorii nu mai pot absorbi costurile:

„Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și atunci nu putem susține treaba aceasta mult timp.”

Motorina, factorul decisiv

Evoluția prețului la combustibil ar putea amplifica și mai mult scumpirile. Dacă motorina ajunge la valori ridicate, impactul asupra prețului final va fi inevitabil.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei și nu vreau să arunc în aer nu știu ce”, a precizat Aurel Popescu.

Când ar putea apărea scumpirile

Potrivit estimărilor din industrie, majorările ar putea deveni vizibile chiar până la finalul lunii.

„Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârșitul lunii, cred, maxim.”

Soluțiile propuse Guvernului

Pentru a evita creșterile de preț, reprezentanții industriei au propus mai multe măsuri:

reducerea accizelor și a TVA la combustibil

acces la energie la preț de producător

acordarea de scheme de sprijin pentru industria alimentară

Aurel Popescu a explicat:

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalități: unu să reducă acciza și taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil și se întâmpla la toată lumea și era toată lumea cât de cât liniștită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt și producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica și de gaze, cum e Romgazul. Și atunci, dacă am avea prețul de producător, poate reușim să ținem pe loc și prețurile la alimente. Și a treia variantă, este clar că trebuie redus prețul la pompă și așa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da și pentru industria alimentară.”

Agerpres